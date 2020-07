Eugen Tomac: PNL-USR-PMP nu vor avea candidati comuni la sectoare

"Este prea multa ipocrizie in jurul alegerilor la primaria Bucuresti. Mai intai au venit insinuarile, apoi acuzatiile, acum suntem in faza cautarii unor vinovati pentru esecul ce se prefigureaza. Bucurestenii trebuie sa stie insa adevarul. (...) Daca pentru candidatul comun la Primaria Capitalei calculele politice au facut ca toti sa cedeze si sa anunte sustinerea pentru Nicusor Dan , pentru celelalte proiecte comune - primari de sector, Consiliu General si consiliile de sectoare - nu s-a mai intamplat absolut nimic. Ura politica impotriva PSD s-a mutat in curtea celor doua partide - USR si PNL. Aici s-a ajuns la o politizare patimasa care nu mai are nimic in comun cu interesul general al Bucurestiului. Dintr-o data, eliminarea PSD nu mai trebuie privita ca o prioritate, ci ne legam cu lanturile de niste linii rosii inventate, valabile doar in Bucuresti. In tara este permisa orice derogare, dar in capitala negocierile nu-si au rostul, pentru ca nu ne permit principiile", afirma Tomac, luni, intr-o postare pe pagina sa de Facebook El sustine, fata de cele aratate, ca PMP este dispus in continuare sa vina cu "solutii politice" si nu cu " acuzatii ", intrucat politica se face prin "compromis si negociere", dar adauga ca, din pacate, cele trei formatiuni de dreapta nu vor avea candidati comuni la sectoare, intrucat in USR exista decidenti care "il urasc mai mult pe Nicusor Dan decat PSD"."Las la o parte atacurile la adresa PMP, avem noi pacatele noastre, dar trebuie sa intelegem ca politica se face prin compromis si negociere daca vrem sa schimbam ceva in mod fundamental. Noi suntem dispusi oricand sa venim cu solutii politice, nu cu acuzatii, chiar daca avem in PMP cateva voci care pot incepe oricand o astfel de campanie. Iar daca nu am facut-o pana acum, este pentru ca noi chiar am crezut ca exista sanse sa avem un front comun in Bucuresti. Astazi, bucurestenii trebuie sa stie ca, din pacate, nu vom avea candidati comuni la sectoare, nu vor exista liste comune impotriva PSD. Iar asta se intampla pentru ca in USR unii oameni cu putere de decizie il urasc mai mult pe Nicusor Dan decat PSD si nu vor accepta un Consiliu General ales de el alaturi de care sa-si faca campanie", afirma Tomac.Liderul PMP puncteaza ca, pana la aceasta ora, "nu a existat niciodata o intalnire PNL-USR-PMP pentru a desemna candidati si liste comune impotriva PSD", desi presedintele PNL, premierul Ludovic Orban , "i-a impartasit propunerea de a avea candidati comuni PNL-USR-PMP la sectoare"."Din pacate, este tot mai clar ca acest lucru nu se va intampla, iar in aceasta situatie stim bine ce urmeaza. O campanie sub semnul pandemiei, in care primarii in functie isi vor face propaganda pe bani publici pentru a comunica cat de mult le pasa de sanatatea cetatenilor. Iar noi, ceilalti, ne vom continua paruiala publica si cautarea vinovatului pentru esecul rasunator ce deja se anunta! PMP, in aceste conditii, va face ce trebuie si vai de soarta celor care ne-au subestimat! Vin vremuri foarte interesante, asa ca luptam toti pentru Bucuresti!", conchide Tomac.