Tomac a venit cu o valiza la Parlament - textul motiunii de cenzura impotriva Guvernului e gata (Video)

Presedintele PMP, Eugen Tomac, a anuntat, luni, ca a finalizat textul motiunii de cenzura impotriva Guvernului intr-un mod inedit: a venit la Parlament cu o valiza cu eticheta "motiune de cenzura".

Tomac face astfel referire la valiza cu "informatii esentiale din interiorul corporatiei Tel Drum, la care procurorii DNA n-au avut acces cand au perchezitionat fizic si informatic sediul firmei, anul trecut", intrata de curand in posesia celor de la RISE Project. Jurnalistii au promis ca, incepand de saptamana aceasta, vor publica articole dupa ce au analizat continutul valizei.

"A aparut o noua valiza. De data aceasta, in Parlament.

In valiza se afla textul motiunii de cenzura: Guvernul Dancila - o binecuvantare pentru Liviu Dragnea, un blestem pentru romani", a scris Tomac pe Facebook.

De asemenea, el afirma in videoclipul publicat online ca "sper ca de data aceasta vom avea mai multe sanse si vom reusi sa dam jos Guvernul Dancila, guvern care isi poate lua valiza si pleca acasa, in Teleorman, acolo unde ii este locul".

De asemenea, liderul PMP a declarat la Digi24 ca este nevoie de un consens in Opozitie pentru ca motiunea sa fie depusa cat mai curand.

"Am redactat propunerile, le-am transmis colegilor de la PNL si USR. Voi discuta astazi cu presedintii celorlalte partide, cred ca e nevoie de un dialog intens ca in cea mai scurta perioada sa depunem o motiune de cenzura. Avem nevoie de un nou guvern, nu putem intra in 1 Decembrie cu cabinetul Dancila.

In mod sigur daca se declanseaza o criza presedintele are cel mai greu cuvant de spus. Este obligatoriu sa existe un dialog cu presedintele, dar e nevoie de un consens in Opozitie initial", a afirmat Eugen Tomac.

