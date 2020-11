Tomac propune trei masuri pentru prevenirea "risipei" banilor publici

"Avem nevoie de un vaccin impotriva risipei banilor publici! Avem o tara cu resurse si bani multi. De ce nu reusim sa ne dezvoltam? Simplu. Pentru ca banii publici sunt risipiti continuu si nimeni nu face nimic. Statul nu reuseste sa colecteze veniturile la bugetul de stat. Suntem ultimii din Uniunea Europeana la acest capitol. Asta inseamna mai putini bani pentru pensii, sanatate si scoala. O alta cauza sunt cheltuielile netransparente din administratia publica, din companiile de stat sau alte entitati publice cu bugete mari. Acestea isi permit sa risipeasca banul public fara niciun fel de responsabilitate, intr-o lipsa totala de transparenta. Si, nu in ultimul rand, pentru ca se angajeaza continuu imprumuturi atat de catre comunitatile locale, cat si de catre Guvern fara ca nimeni sa stie daca acestea sunt cu adevarat necesare", a scris Tomac, vineri, pe Facebook Masurile identificate de PMP sunt utilizarea inteligentei artificiale in colectarea taxelor, prin care Romania poate ajunge "in timp record" de la coada clasamentului UE in topul celor mai eficiente tari din acest punct de vedere, si transparenta "totala" in administratie - toate contractele incheiate de institutiile publice sa fie publicate "in timp real" pe site-urile acestora.O alta masura propusa de PMP vizeaza imprumuturile publice. "Orice imprumut care depaseste 5% din bugetul unei institutii publice, Primarie, Consiliu judetean sau alta entitate de stat sa fie supus unui referendum. Cetatenii sunt cei care achita aceste imprumuturi si ei trebuie sa stie si sa valideze prin vot orice angajament mai mare de 5% din bugetul unei comunitati. Votul poate fi exercitat online, pentru a spori, totodata, increderea in sistemele de vot electronice si pentru a face economii la bugetul public", a explicat Eugen Tomac.CITESTE SI: Fostul ministru al Educatiei, Cristian Adomnitei, condamnat la 3 ani si 2 luni de inchisoare. Decizia nu este definitiva