Tomac spune ca Orban a acceptat ca alegerile locale sa aiba loc pe 27 septembrie. Cand ar urma sa aiba loc parlamentarele

"M-am intalnit in aceasta dimineata cu premierul Ludovic Orban si, urmare a deciziei CCR, i-am propus, iar domnia sa a agreat, ca alegerile locale sa aiba loc pe data de 27 septembrie, iar cele parlamentare in primul weekend din luna decembrie. Este nevoie de dialog, lege si calendar foarte precis pentru a iesi din aceasta criza", a declarat liderul PMP, Eugen Tomac.El a mai spus ca i-a solicitat premierului ca Guvernul sa-i ajute pe romanii din regiunea Cernauti, afectati de noul coronavirus."Am gasit si in aceasta privinta deschidere si mi-a spus ca fratii nostri din Bucovina de Nord vor fi ajutati in perioada urmatoare, asa cum sunt ajutati si cei din Republica Moldova", a mai spus Tomac.CCR a declarat neconstitutionale atat legea promovata de PSD privind prelungirea mandatelor alesilor locali, cat si ordonanta de urgenta a Guvernului cu acelasi obiect.