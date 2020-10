Eugen Tomac a trimis o scrisoare deschisa catre Marcel Ciolacu in care ii cere ca proiectul PMP privind reducerea numarului de parlamentari la 300 sa fie votat de Camera Deputatilor

"In ultima perioada, vorbiti foarte des si apasat despre nevoia respectarii legilor, a deciziilor CCR si a vointei cetatenilor, dar si despre ruptura de trecut a PSD si nevoia de reforma a partidului. In virtutatea acestor principii exprimate public, Partidul Miscarea Populara va solicita punerea pe ordinea de zi a urmatoarei sedinte a Camerei Deputatilor a proiectului legislativ 462/2018 care are ca obiect reducerea numarului de parlamentari la 300 in conformitate cu vointa cetatenilor Romaniei exprimata prin referendumul din 22 noiembrie 2009. Adoptarea si promulgarea in timp util (inainte de alegerile parlamentare) a actului normativ adoptat deja de Senat, dar blocat in sertarele Camerei Deputatilor (institutie pe care o conduceti de mai bine de un an), poate produce efecte in ceea ce priveste arhitectura viitorului Legislativ. Cele 7.765.573 de voturi (88,84% din sufragiile valabil exprimate) favorabile reducerii numarului de parlamentari la 300 reprezinta mai mult decat scorul electoral obtinut de orice formatiune politica sau candidat de cand Romania a devenit o democratie consolidata in epoca post-decembrista", a scris Eugen Tomac, in scrisoare deschisa postata pe Facebook Liderul PMP i-a reamintit lui Marcel Ciolacu de o decizie a CCR care spune ca nu poate fi ignorata vointa cetatenilor."Pe aceasta cale, va reamintim decizia Curtii Constitutionale din Romania cu numarul 682/2012 care statueaza ca: "Nici nu ar fi admisibil intr-un stat de drept ca vointa populara, exprimata cu o larga majoritate, sa fie ignorata de reprezentantii alesi ai poporului (...) ceea ce distinge un referendum consultativ de unul decizional nu este, in principal, chestiunea privitoare la respectarea sau nu a vointei populare - aceasta vointa nu poate fi ignorata de alesii poporului, intrucat este o expresie a suveranitatii nationale -, ci caracterul efectului referendumului (direct sau indirect). Spre deosebire de referendumul decizional, referendumul consultativ produce un efect indirect, in sensul ca necesita interventia altor organe, de cele mai multe ori a celor legislative, pentru a pune in opera vointa exprimata de corpul electoral", a completat Tomac.Acesta a mai spus ca abia atunci cand acest proiect de lege va fi votat de plenul Camerei Deputatilor, lumea o sa creada cu adevarat ca PSD s-a reformat in mod real."Prin evitarea proiectului legislativ al PMP pe care nu doriti sa-l puneti pe ordinea de zi, sfidati deopotriva vointa romanilor si decizia Curtii Constitutionale. De asemenea, PMP va informeaza ca, in Italia, referendumul de reducere a numarului de parlamentari sustinut in 20 - 21 septembrie, a fost aprobat la randul sau cu o larga majoritate (69,96% din voturile vabil exprimate) si acesta urmeaza sa fie transpus in legislatia italiana in urmatorii doi ani. Este o rusine pentru Parlamentul Romaniei ca, in 11 ani, n-a reusit sa puna in aplicarea dorinta covarsitoare a romanilor.Corect ar fi ca, saptamana viitoare, sa avem pe ordinea de zi, in plenul Camerei Deputatilor, aceasta initiativa legislativa pentru a da votul final pentru adoptarea acesteia. Abia atunci, domnule Ciolacu, veti avea dreptul sa vorbiti despre respectarea Constitutiei si a vointei cetatenilor. Si abia dupa aceea oamenii vor incepe sa va creada ca doriti o reforma reala a PSD", a conchis Eugen Tomac.