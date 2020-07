Eugen Tomac anunta ca PMP merge cu candidati proprii la alegerile locale, cel mai probabil: Locomotiva partidului va fi Traian Basescu

In aceste conditii, PMP va merge singur in alegeri, avandu-l ca locomotiva pe Traian Basescu , fondatorul partidului, care va candida la Primaria Capitalei.Desi mai sunt doua zile in care ar mai putea avea loc negocieri pentru crearea unei aliante, Eugen Tomac este sceptic ca partidul sau va mai fi invitat sa participe la discutii."Conditiile pe care ni le-au oferit, ca vor sustine un candidat al PMP la sectorul III, altul decat Mihai Neamtu, sunt inacceptabile", a mai aratat Eugen Tomac pentru Europa Libera. "Vom avea candidati proprii la primariile de sector si ne vom prezenta cu 2.300 de candidati in toata tara", ne-a declarat presedintele executiv al PMP. El a precizat ca Ioana Constantin (fost secretar de stat in Ministerul Educatiei) va candida la functia de primar al sectorului I, Robert Turcescu , la sectorul II, Mihai Neamtu, la sectorul III, Stefanel Marin, la sectorul IV, Lucian Iliescu , la sectorul V, iar Stefan Florescu va candida la sectorul VI.Liderul PMP a aratat ca participarea lui Traian Basescu in competitie va mobiliza electoratul si ca este posibil ca partidul sa obtina cel putin 7% din voturi la aceste alegeri. Argumentul sau este ca la alegerile europarlamentare si la cele prezidentiale, care au avut loc anul trecut, PMP a obtinut rezultate care depaseau pragul de 5% de intrare in administratia locala si in Parlament.Mai sunt doua zile de discutii intre fortele actualei minoritati parlamentare. Sambata va avea loc o ultima discutie intre liderii USR si PNL, care nu au convenit o lista completa a candidatilor unici. Este clar ca Nicusor Dan va fi candidatul acestei aliante, dar care nu va avea o lista comuna de consilieri din partea celor doua partide. Mai sunt batute in cuie candidaturile sustinute de ambele tabere ale lui Clotilde Armand , la sectorul I (USR) si a lui Ciprian Ciucu (PNL) la sectorul VI.