Eugen Tomac, despre strategia PMP pentru alegerile locale. PNL si USR-PLUS au anuntat candidatii comuni pentru Bucuresti

"PMP este un partid pe propriile picioare, trecut prin toate competitiile obtinand validari din partea cetatenilor si la alegerile acestea locale vom merge singuri in toate localitatile, in toate judetele, vom cere romanilor din nou increderea. Deocamdata, suntem in aceasta situatie, speram sa nu ajungem pe punctul sa fie anulate alegerile sau amanate din nou, pentru ca sanatatea este mai importanta pentru noi decat alegerile, dar, daca va exista competitie, democratia trebuie respectata si in viata politica partidele se valideaza prin vot, prin urmare si noi ne vom prezenta cu cei mai buni candidati in toate localitatile si judetele din tara", a spus Tomac, citat de Agerpres.In legatura cu o eventuala colaborare post-alegeri, presedintele PMP a precizat ca este exclusa o alianta de stanga, insa alte optiuni raman deschise."Atat timp cat toate partidele fac, au facut aliante cu toate partidele, orice optiune ramane deschisa. Pentru noi este exclusa o alianta de stanga. Dar unele partide pretinse anti- PSD fac intelegeri cu PSD-ul pe fata, uitati-va cum a votat domnul Barna, de exemplu, pentru socrul lui Ponta la Curtea de Conturi sau pentru Badalau care injura diaspora. Noi vom face totul la vedere", a sustinut Eugen Tomac.El a afirmat ca PMP va face campanie ca partid de dreapta: "Suntem singurul partid crestin-democrat din tara care pune accent pe patriotism, pe spiritualitate, pe identitate, sunt valori in care noi credem si pe care altii, de stanga, le dispretuiesc".Conducerea PNL a validat, sambata, colaborarea cu USR PLUS si candidatii pentru Primariile sectoarelor Capitalei si a decis sustinerea lui Nicusor Dan la Primaria generala.USR PLUS va avea candidati la sectoarele 1, 2 si 4, iar PNL la 3, 5 si 6.Intrebat daca a exclus PMP din aceasta alianta, presedintele PNL, premierul Ludovic Orban , a spus: "Eu cred ca este important ca cele mai puternice formatiuni de dreapta, dupa negocieri destul de lungi si destul de complicate, (...) si-au dat mana si au candidat comun la Primaria Capitalei in persoana lui Nicusor Dan si, de asemenea, candidati comuni pentru primariile de sector".