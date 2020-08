Presedintele PMP afirma ca motiunea PSD nu va trece: "Sa depui motiune de cenzura intr-o situatie de urgenta este un act iresponsabil si cinic"

Sesiune extraordinara

"In timp ce toata Europa se concentreaza pe masuri de combatere a crizei generate de coronavirus, cu efectele asociate, in Romania discutam de motiunea de cenzura a PSD . Tara noastra se afla pe marginea prapastiei (atat economic, cat si din perspectiva crizei sanitare), iar PSD se pregateste sa ii dea un branci fatal", a scris Tomac, luni, pe pagina sa de Facebook . In opinia sa, "sa depui motiune de cenzura intr-o situatie de urgenta este un act iresponsabil si cinic"."Doar Ciolacu si ai lui sunt capabili, din ratiuni electorale marunte, sa isi imagineze ca exista optiunea de a suprapune o criza politica peste cea sanitara, economica, sociala. Noua conducere a PSD s-a discreditat imediat cum a fost aleasa, alegand sa puna partidul deasupra romanilor si deasupra tarii. Motiunea nu va trece!", conchide Tomac.Senatul si Camera Deputatilor au fost convocate in sesiune extraordinara comuna, joi, pentru prezentarea motiunii de cenzura initiate de social-democrati la adresa Cabinetului Orban. Motiunea de cenzura "Guvernul PNL - de la pandemie la pande-mita generalizata" a fost semnata de 205 senatori si deputati PSD.Vineri, Executivul, prin premierul Ludovic Orban , a solicitat Curtii Constitutionale sa constate daca exista o situatie conflictuala intre Guvern, pe de o parte, si Parlament, pe de alta parte, "generata de depunerea unei motiuni de cenzura in perioada dintre cele doua sesiuni parlamentare ordinare, cu consecinta convocarii unei sesiuni extraordinare exclusiv numai pentru prezentarea motiunii fara dezbaterea si votarea acesteia". CCR a stabilit data de 1 septembrie ca termen de transmitere a punctelor de vedere de la Guvern si Parlament privind existenta unui conflict juridic, urmare a depunerii motiunii de cenzura in sesiune extraordinara.