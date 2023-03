Noul șef de la Dinamo i-a avertizat pe fani: Ce s-ar întâmpla ”dacă ar descărca un camion cu bani”

Preşedintele Consiliului de Administraţie al Red&White 2022 Management, societate care deţine pachetul majoritar de acţiuni la FC Dinamo, Eugen Voicu, a afirmat, luni, într-o conferinţă de presă, că banii sunt doar un ingredient în proiectul de dezvoltare a echipei de fotbal, chiar şi în cazul unei infuzii majore situaţia rămânând critică.

"Banii sunt un ingredient, nu banii rezolvă problema. Dacă am descărca un camion cu bani situaţia tot critică ar rămâne la Dinamo. Cred că mult mai important este ceea ce vrem să construim la Dinamo şi regulile pe care le vom aplica de aici încolo. În momentul în care lucrurile sunt clare şi toată lumea capătă încredere în planul nostru de business, să ştiţi că banii vin. Nici astăzi banii nu sunt cu adevărat o problemă pentru noi, pentru că sunt deja antreprenori cu care discutăm şi avem variante prin care putem rezolva rapid în anumiţi termeni problema banilor. Pentru noi, nu banii sunt pe primul loc, ci să construim cu adevărat un club puternic, care să se dezvolte singur, care poate să devină cel mai bogat club din România. Tocmai pentru că nu se bagă doar bani şi că nu depinde de un singur om care investeşte şi decide în funcţie de interese personale. Asta e diferenţa pe care noi vrem să o facem la Dinamo", a declarat noul acţionar al echipei care activează în Liga a II-a.

El a precizat că lista acţionarilor la clubul de fotbal bucureştean se va lărgi în viitor.

"Astăzi s-a făcut de fapt înregistrarea oficială la Registrul Comerţului, deci începând de astăzi suntem acţionari majoritari la Dinamo. Evident, lista acţionarilor se vă lărgi. Suporterii sunt cea mai mare bucurie din comunitatea Dinamo şi pentru că există aceşti suporteri excepţionali eu am ales să mă alătur proiectului. Vrem să schimbăm puţin abordarea pe care o vedeţi în mod obişnuit în administrarea cluburilor de fotbal din România, în aşa fel încât să gestionăm acest club împreună cu un grup de antreprenori. Am vrea ca fiecare să fie relevant în cadrul clubului, ca să nu existe un singur acţionar care e factor de decizie. Credem că acest model este unul similar oricărei afaceri. Eu personal privesc din această perspectivă această implicare. Deci nu vreau să înţelegeţi că vreau să fac bani cu investiţia pe care am făcut-o în clubul Dinamo, dar regulile după care ea trebuie să se desfăşoare în continuare sunt obligatoriu regulile pe care le presupune orice business bine administrat. Cred că avem cele mai bune premise pentru a relansa şi dezvolta acest club. Nu vom încerca să facem promisiuni pe care nu le putem onora. Nu se poate întâmpla nimic peste noapte, vrem să punem nişte baze solide. Majorarea de capital social este soluţia pe care o vom aplica şi chiar dacă iniţial vor exista nişte împrumuturi, ele sunt de fapt împrumuturi convertibile în acţiuni", a declarat Voicu.

Oficialul dinamovist a precizat că fostul acţionar Nicolae Badea a fost cel care i-a înlesnit legătura cu Dorin Şerdean, care deţinea pachetul majoritar de acţiuni: "Nu domnul Badea m-a convins să vin aici. Pe domnul Badea îl respect într-adevăr pentru suportul pe care mi l-a dat în momentul în care m-am întâlnit cu dânsul şi a intermediat comunicarea cu domnul Şerdean. Am ajuns întâmplător într-un grup de investitori care avea în plan să intervină pentru rezolvarea situaţiei de la Dinamo... şi m-au rugat pe mine să fiu cel care preia iniţiativa şi care face acest efort de aliniere a intereselor. Am mai făcut la viaţa mea asemenea operaţiuni şi mi-am asumat acest rol".

Eugen Voicu a dezvăluit şi planurile de afaceri pe care le are la Dinamo, intenţionând în viitor să fie listat la bursă.

"Vorbim de un capital care se investeşte într-o companie care se numeşte Dinamo şi această companie, în măsura în care generează profit, plus valoare, totul rămâne în club, se reinvesteşte. Din acest punct de vedere avem în plan listarea clubului la bursă, după cinci ani. Evident, decizia va fi luată atunci şi cine va dori la un moment dat să iasă din această investiţie va avea posibilitatea să iasă la un preţ corect de piaţă. Până atunci, luăm în calcul şi un eventual plasament privat, prin care să mai atragem alţi antreprenori de o anumită dimensiune. Ne-am dori să fie cât mai mulţi oameni implicaţi, lideri de opinie din diverse medii şi nu în ultimul rând ne gândim şi la o emisiune de obligaţiuni convertibilă în acţiuni. Deci vom folosi mecanismele pieţei de capital la un moment dat pentru finanţarea clubului".

În ceea ce priveşte data la care societatea FC Dinamo ar ieşi din insolvenţă, Voicu a precizat că acest lucru se poate întâmpla chiar şi în câteva luni: "Nu se poate răspunde exact când va ieşi Dinamo din insolvenţă, pentru că se poate întâmpla în câteva luni sau într-o perioadă mai lungă, depinde de mai mulţi factori".

Noul acţionar al clubului a afirmat totodată că planurile sale de viitor se leagă şi de cooptarea Clubului Sportiv Dinamo în noul proiect.

"Ne dorim o colaborare cu clubul sportiv. Deocamdată nu pot să vă spun mai multe, dar Clubul Sportiv Dinamo şi echipa de fotbal sunt în aceeaşi familie şi la final cred că lucrurile se vor aranja. În planul nostru strategic de business avem dorinţa de a-i coopta alături de noi în acest proiect", a mai spus Eugen Voicu.

Preşedintele clubului, Andrei Nicolescu, a afirmat la rândul său că nu sumele investite sunt esenţiale, ci eficienţa utilizării banilor.

"Pentru mine este o mare mândrie să mă aflu aici, e un club important din România. Ne dorim să facem paşi mici, dar esenţiali pentru ca acest club să se reorganizeze. Ne vom concentra pe organizarea administrativă a clubului şi cât de curând şi în ceea ce priveşte organizarea sportivă. Cred că cel mai important ingredient va fi coeziunea echipei. Există trei piloni esenţiali în managementul imediat al clubului. Vă garantez că va fi o călătorie foarte interesantă. Nu suma de bani este subiectul, din punctul nostru de vedere este mult mai importantă eficienţa utilizării banilor şi ce valoare aduce utilizarea lor corectă. Acesta trebuie să fie şi dezideratul tuturor, cum iese Dinamo din insolvenţă, ce mijloace trebuie să folosească şi care este suma necesară. Şi cel mai important este ca ea să fie utilizată corect", a declarat Nicolescu.

Administratorul judiciar al FC Dinamo 1948, Răzvan Zăvăleanu, a afirmat că perioada maximă în care clubul ar trebui să iasă din reorganizare este de aproximativ 3 ani.

"Mă bucur că stăm lângă nişte oameni serioşi fiindcă până astăzi acţionarii cu care stăteam de vorbă îi puteam împărţit în două: cei care aveau voinţă şi nu aveau putinţă şi cei care aveau putinţă, dar nu aveau voinţă. Astăzi ne aflăm în situaţia în care oamenii de lângă mine au şi voinţă şi putinţă. Este evident că din planurile pe care ni le-au împărtăşit, Dinamo ar trebui să arate bine, sunt nişte planuri ambiţioase, serioase. În calitatea noastră de administratori judiciari, ar trebui să înceapă un nou capitol în care să ne ocupăm doar strict de supravegherea activităţii clubului, atâta timp cât acesta se află în insolvenţă. Perioada maximă în care ar trebui să se întâmple ieşirea din insolvenţă a clubului ar trebui să fie în jur de trei ani. Ne dorim să avem un plan de reorganizare confirmat, orice variantă este luată în calcul în acest sens, atâta vreme cât este rapidă. Deocamdată asta ţine de strategia internă a clubului", a spus Zăvăleanu.

Administratorul special al clubului, Vlad Iacob, le-a mulţumit suporterilor dinamovişti pentru sprijinul financiar acordat în perioada dificilă pe care a traversat-o gruparea: "Ţin să le mulţumesc suporterilor că nu au lăsat să moară ceea ce, atât eu cât şi ei, iubim cu atâta patimă. Că nu au lăsat să moară clubul Dinamo. Suporterii sunt motivul pentru care trebuia să salvăm acest club şi să îl ducem la următorul nivel. Vom intra într-o nouă eră a managementului, vrem să implementăm un management corporativ şi avem oameni cu experienţă şi expertiză în acest sens alături de noi".

Societatea Red&White 2022 Management a devenit acţionarul majoritar al FC Dinamo 1948 la 24 februarie, deţinând în acest moment 80,7758% din acţiuni. Acţiunile SC Dinamo 1948 SA au fost preluate de la Lotus Perfect Product SRL (72,7758%) şi de la Asociaţia Peluza Cătălin Hîldan (8%).

Echipa de fotbal FC Dinamo, care evoluează în Liga a II-a, se confruntă de mai multă vreme cu probleme de ordin financiar, societatea care administrează clubul aflându-se în reorganizare judiciară.

