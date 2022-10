Ce s-a întâmplat cu ”Barbie” Bouchard la Cluj. Motivul pentru care i-a dezamăgit pe români

Jucătoarea canadiană de tenis Eugenie Bouchard a abandonat marţi, în primul tur al turneului WTA Transylvania Open, care se dispută la Cluj.

Eugenie Bouchard (28 de ani, nr 443 WTA) a abandonat după primul set disputat în cadrul meciului cu jucătoarea ucraineană Anhelina Kalinina (25 de ani, nr 45 WTA), contând pentru primul tur al turneului WTA Transylvania Open.

Bouchard pierduse primul set cu 3-6.

Anhelina Kalinina, favorita nr 2 a turneului de la Cluj, va juca în turul secund împotriva unei sportive din Belgia, venită din calificări, Ysaline Bonaventure (28 de ani, nr 126 WTA).

”Sunt dezamăgită că am încheiat turneul meu din România în acest fel, pentru că mi-a plăcut foarte mult să fiu aici, la Cluj. Mi-am întins flexorul șoldului acum câteva zile la antrenament. Am încercat totul pentru a fi pregătită pentru acest meci”, a fost prima reacție a canadiencei.

Eugenie Bouchard: ”I'm just disappointed to have ended my tournament in Romania this way because I really loved being here in Cluj. I pulled my hip flexor a few days in practice. I tried everything to be ready for this match.”#TO2022 pic.twitter.com/Bpc7dstgln