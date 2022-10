Eugenie Bouchard a fost personajul principal de la Transylvania Open.

Canadianca a fost eliminată din primul tur al turneului, dar a atras toate privirile la Cluj.

Provocată de organizatori, Bouchard a dezvăluit ce expresie în limba română a învătat în perioada scurtă petrecută în Ardeal.

"Rupe-i fâșu", a spus tenismena din Canada.

La Cluj, Eugenie Bouchard și-a adus aminte de o partidă împotriva Simonei Halep la Wimbledon, în 2014.

"A fost unul dintre cele mai bune meciuri ale carierei mele, evident. M-am simțit foarte bine, dar lucrul pe care îl țin minte e că, la final de partidă, am avut minge de meci.

Nu știu dacă vă amintiți, dar Simona urma să servească, iar un spectator din public a început să țipe. Eu mi-am pierdut concentrarea, am ridicat mâna, dar Simona nu s-a oprit din a servi.

A fost chiar la minge de meci, iar arbitrul de scaun mi-a spus că nu pot să fac asta. Simona a câștigat punctul, am pierdut și game-ul, și am rămas tare stresată, pentru că pierdusem minge de meci. După care, mă bucur că am revenit și am servit pentru a mă califica în finală", a spus Eugenie Bouchard, la Cluj-Napoca.

