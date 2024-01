Eugenie Bouchard a fost prima jucătoare din Canada care a ajuns în top 5 WTA. Bouchard a jucat finala la Wimbledon în 2014, învingând-o atunci pe Simona Halep în semifinale.

Bouchard nu s-a putut abține în ziua în care Simona Halep a fost suspendată pentru dopaj: "Mi s-a spus să nu postez nimic astăzi", a scris ea pe X la vremea respectivă.

Bouchard a strălucit în 2024, cu semifinale la Australian Open și la French Open și finală la Wimbledon. Apoi, cariera ei a intrat într-un con de umbră.

După aproape 10 ani de la acele performanțe incredibile, Bouchard a luat o decizie șoc. Din 2024, ea este înscrisă în campionatul de pickleball.

Ce este pickleball? Un sport hibrid între tenis, badminton și tenis de masă, și care atrage mulți sportivi în ultima perioadă, printre care și pe americanul Jack Sock.

"La mulți ani! Vacanța este gata, e timpul să ne întoarcem la muncă", a scris ea pe X.

Happy New Year! Vacay is over, time to get back to work! pic.twitter.com/54z8knVUJw