Bouchard revine cu o altă postare după ce le-a făcut dopate pe adversarele ei din circuit

Tenismena Eugenie Bouchard din Canada (285 WTA) a avut o remarcă acidă la adresa jucătoarelor care au fost suspendate pentru dopaj, categorie în care intră și românca Simona Halep.

Astfel, după ce a învins-o pe Dayana Yastremska (Ucraina, 149 WTA), scor 6-7, 6-2, 6-2, în primul tur la WTA Madrid, Bouchard a scris: „E ceva să joci cu dopate la Madrid!”.

Ulterior, Bouchard a șters acest tweet și a revenit cu o altă postare:

"Vreau să-mi cer scuze pentru tweet-ul meu de ieri. A fost o lipsă de judecată și nu era necesar. Deși am susținut întotdeauna fair-play-ul, nu am avut toate datele și cu siguranță nu am vrut să fac rău. Voi continua să lucrez și să merg mai departe, atât pe teren, cât și în afara acestuia".

Bouchard a fost aspru criticată pentru tweet-ul inițial, mai ales că venea în contextul în care Yastremska tocmai își pierduse bunicul.

Eugenie Bouchard a fost eliminată de la Madrid, ea fiind învinsă categoric de italianca Martina Trevisan (20 WTA), scor 6-2, 7-5.

I want to apologize for my tweet yesterday. It was a lapse in judgment, and unnecessary. Though I’ve always championed fair play, I didn’t have all my facts in order and certainly didn’t mean to cause harm. I’m going to continue to work on myself going forward, both on and off…