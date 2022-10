Diva tenisului feminin, Eugenie Bouchard, a ajuns la Cluj: cum a fost primită VIDEO

Eugenie Bouchard, cea care o învingea pe Simona Halep în semifinale la Wimbledon, în 2014, vrea să își resusciteze cariera.

După acel sezon 2014 foarte bun, cariera jucătoarei din Canada a fost marcată de accidentări și Bouchard nu a reușit să revină la nivelul de atunci.

Ea este acum pe locul 506 WTA, dar dă semne că ar putea să se întoarcă în top. Ea a ajuns la Cluj de la Ostrava, unde a fost învinsă foarte greu, în trei seturi, de Belinda Bencic.

Bouchard a fost primită cu un buchet de flori de directorul turneului TRansylvania Open, Patrick Ciocirlă.

First main draw player in! Genie is in Cluj.

And now it feels like the tournament is really ON. #TO2022 pic.twitter.com/trBTzx6Wuy