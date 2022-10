Eugenie Bouchard a devenit suporterul unei echipe de fotbal din România FOTO

Eugenie Bouchard nu a stat prea multe minute la Transylvania Open, dar a atras toate privirile în afara terenului de tenis.

Canadianca a rezistat doar un set la turneul de la Cluj, fiind eliminată în primul tur, după ce a abandonat în timpul meciului cu Anhelina Kalinina.

Bouchard a fost impresionată de orașul ardelean. La despărțirea de Cluj Napoca, canadianca a primit un tricou din partea conducerii celor de la Universitatea Cluj.

"Cel mai nou fan! A fost minunat să te avem la Cluj" a fost mesajul ardelenilor postat pe pagina de Facebook.

La Cluj, Eugenie Bouchard le-a vorbit românilor și despre Simona Halep.

"A fost unul dintre cele mai bune meciuri ale carierei mele (n.r despre meciul cu Halep de la Wimbledon din 2014), evident. M-am simțit foarte bine, dar lucrul pe care îl țin minte e că, la final de partidă, am avut minge de meci.

Nu știu dacă vă amintiți, dar Simona urma să servească, iar un spectator din public a început să țipe. Eu mi-am pierdut concentrarea, am ridicat mâna, dar Simona nu s-a oprit din a servi.

A fost chiar la minge de meci, iar arbitrul de scaun mi-a spus că nu pot să fac asta. Simona a câștigat punctul, am pierdut și game-ul, și am rămas tare stresată, pentru că pierdusem minge de meci. După care, mă bucur că am revenit și am servit pentru a mă califica în finală", a spus Eugenie Bouchard

