Tenismena Eugenie Bouchard din Canada, una dintre principalele atracții ale turneului WTA 250 de la Cluj-Npaoca, dotat cu trofeul Transylvania Open, a fost eliminată încă din primul tur.

Meciul pe care Eugenie Bouchard l-a disputat cu ucraineanca Anhelina Kalinina (cap de serie 2) s-a încheiat după numai un set, canadianca luând decizia neașteptată de a se retrage, din motive medicale, la scorul de 6-3 pentru adversara sa.

După cum se poate vedea în imaginile de mai jos, Bouchard a evoluat cu un bandaj la coapsa piciorului drept, o problemă care a împiedicat-o să evolueze la capacitate maximă.

Anhelina Kalinina moves through the last 16 in Cluj, with Genie Bouchard forced to retire after losing the first set 6-3. #TO2022 pic.twitter.com/Hm8QYgFa3c