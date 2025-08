Capricioasa jucătoare canadiană de tenis Eugenie Bouchard (31 ani) a obținut, luni, prima sa victorie în circuitul WTA după aproape doi ani, 6-4, 2-6, 6-2 cu columbianca Emiliana Arango, în prima rundă a turneului WTA 1.000 de la Montreal (Canada), dotat cu premii totale de 5.152.599 de dolari americani.

”Barbie” Bouchard, a cărei ultimă victorie la nivel WTA data din septembrie 2023, la Guadalajara, s-a impus după două ore și 14 minute în fața unei adversare aflate pe locul 82 în lume. În turul secund, Bouchard o va înfrunta pe elvețianca Belinda Bencic, campioana din 2015.

Eugenie Bouchard a anunțat recent pe Instagram decizia de a-și încheia cariera după turneul din Canada: ”Se termină acolo unde a început totul - la Montreal”, a precizat ea.

Bouchard's winning moment.

Her first win in this tournament in nine years.

Incredible atmosphere.@WTA pic.twitter.com/j4zflSFi1V