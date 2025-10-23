EURO 2012: Germania bate Olanda, iar "portocala mecanica" e ca si eliminata!

Germania a castigat, scor 2-1, intalnirea disputata miercuri seara cu Olanda, in Grupa B a Campionatului European de fotbal din Polonia si Ucraina.

Poate parea incredibil, dar e cat se poate de adevarat: Dupa doua meciuri jucate in grupa, Olanda, una din principalele favorite la cucerirea trofeului, are 0 puncte si are slabe sanse de a se califica in faza superioara ale competitiei.

De partea cealalta, Germania are 6 puncte din 6 posibile si mai are nevoie de un singur punct in ultima etapa, cu Danemarca, pentru a fi sigura de calificarea de pe primul loc in sferturile EURO 2012.

Revenind la meci, tehnicienii Joachim Loew si Bert van Marwijk au facut cate o schimbare in echipele de start fata de primele meciuri ale grupei (Schweinsteiger in locul lui Kroos, respectiv Mathijsen in locul lui Vlaar).

Intalnirea de pe stadionul Metalist din Harkov a inceput cu batavii la comanda, iar van Persie a ratat doua mari ocazii de a deschide scorul. Contrar cursului jocului, nemtii au fost cei care au deschis scorul, in minutul 24, prin Mario Gomez, Varful lui Bayern Munchen a primit de la Schweinsteiger, a facut o pirueta superba si l-a invins cu usurinta pe Stekelenburg.

"Portocala mecanica" a resimti din plin golul si n-a reusit sa se regaseasca. Sneijder, Robben sau Afellay au fost doar umbre, iar nemtii au pus stapanire pe joc. Astfel, dupa o uriasa ocazie a lui Badstuber, Germania a inscris din nou, prin acelasi Mario Gomez, tot dupa o pasa decisiva a lui Schweinsteiger.

Ads

A fost scorul primei reprize, rezultat ce l-a determinat pe van Marwijk sa mute la pauza: van der Vaart in locul lui van Bommel si Huntelaar pentru Afellay. Degeaba, pentru ca partida le-a apartinut nemtilor.

Olandezii au reusit totusi sa puncteze. In minutul 73, van Persie a primit de la Sneijder si l-a invins pe Neuer cu un sut de la 18 metri. Atat! Olanda nu s-a mai apropiat de poarta nemtilor, iar meciul s-a terminat cu victoria trupei lui Loew, cu 2-1.

Calculele calificarii:

In cazul Germaniei, calculele calificarii sunt simple: un egal in ultima etapa cu Danemarca sau un egal sau infrangere a Portugaliei o califica mai departe.

De partea cealalta, Olanda are nevoie de o victorie in partida cu Portugalia si ca Danemarca sa fie invinsa de Germania. Nici in acest caz nu va fi sigura de calificare, pentru ca se va face un clasament in 3 (Olanda, Portugalia si Danemarca), in care va conta golaverajul.

Ati putut urmari, in format LIVE text, pe site-ul Ziare.com, intalnirea dintre nationalele Olandei si Germaniei, din etapa a doua a Grupei B a Campionatului European din Polonia si Ucraina.

Ads

Desfasurarea partidei:

min.90+3 - FINALUL MECIULUI

min.90+1 - Ultima schimbare la nemti: iese Muller, intra L.Bender.

min.90 - Partida va fi prelungita cu trei minute.

min.90 - Willems primste un cartonas galben, pentru un fault la Muller.

min.89 - Mare gafa a lui Stekelenburg, care scapa minge pe sub picior, iar Klose e la un pas de a o trimite in poarta. In cele din urma, scapa cu fata curata!

min.87 - Boateng trage de timp si e sanctionat cu un cartonas galben.

min.85 - Van der Vaart trimite pe langa poarta Germaniei, de la vreo 30 de metri.

min.82 - Ultima schimbare la olandezi: iese Robben, intra Kuyt.

min.81 - Loew face o noua schimbare: iese Ozil, intra Kroos.

min.80 - Primul cartonas galben al partidei il vede De Jong, dupa un fault asupra lui Lahm.

min.77 - Olandezii cer penalti la van Persie, dar arbitrul lasa jocul sa continue.

min.75 - De Jong are o interventie perfecta la Ozil, aflat intr-o pozitie buna.

Ads

min.73 - GOOOL OLANDA !!! van Persie il invinge pe Neuer cu un sut de la 18 metri !!!

min.72 - Prima schimbare la nemti: iese Gomez, intra Klose.

min.71 - Boateng se arunca la sacrificiu si salveaza un gol ca si facut la un sut al lui Sneijder!

min.68 - Robben primeste in careul nemtilor, dar nu e seara lui!

min.65 - Olandezii sunt din ce in ce mai nervosi. Probabil au realizat ca, in urma unei infrangeri in aceasta seara, sansele de calificare mai departe devin extrem de reduse.

min.62 - Sneijder trage frumos de la distanta, iar mingea trece putin pe langa poarta trupei pregatite de Joachim Loew.

min.61 - Stekelenburg iese din poarta si retine din fata lui Khedira.

min.58 - Neuer are o interventie de zile mari la un sut de la 16 metri al lui van Persie.

min.53 - Van der Wiel respinge o centrare periculoasa a lui Podolski.

Ads

min.52 - Hummels ia incredibil o actiune pe cont propriu, ajunge in careul batavilor, suteaza de doua ori, dar Stekelenburg se opune in ambele randuri.

min.46 - Dubla schimbare in tabara olandezilor: ies Afellay si van Bommel, intra van der Vaart si Huntelaar.

INCEPUTUL REPRIZEI SECUNDE

------------------------------------

min.45+1 - FINALUL PRIMEI REPRIZE

min.45+1 - Robben deviaza nefericit o centrare si Stekelenburg scoate miraculos de sub bara.

min.45 - Prima repriza va fi prelungita cu un minut.

min.41 - Boateng suteaza imprecis de la vreo 25 de metri.

INFO: Gomez urca pe primul loc in clasamentul golgheterilor, cu trei goluri, la egalitate cu rusul Alan Dzagoev.

min.38 - GOOOL GERMANIA !!! Gomez puncteaza din nou. Atacantul lui Bayern primeste de la acelasi Schweinsteiger si il invinge pe Stekelenburg cu un sut la coltul lung !!!

Ads

INFO: Dupa primirea golului, olandezii abia daca s-au mai apropiat de poarta nemtilor.

min.37 - OCAZIE URIASA PENTRU GERMANIA! Ozil centreaza perfect pentru Badstuber, acesta reia cu capul, insa Stekelenburg plonjeaza disperat si salveaza!

min.32 - Gomez nu ajunge la o centrare periculoasa a lui Muller.

INFO: Mario Gomez a inscris si in primul meci jucat de Germania la acest European, contra Portugaliei.

min.24 - GOOOL GERMANIA !!! Schweinsteiger ii paseaza bine lui Gomez, acesta face o pirueta superba si il invinge apoi pe Stekelenburg !!!

min.20 - Robben si-a spart capul dupa un duel cu Badstuber si are nevoie de interventia medicilor.

min.18 - Dintr-o pozitie buna, Afellay trimite complet aiurea si batavii irosesc o buna ocazie.

min.17 - Ataca si nemtii, cu Podolski care suteaza de la marginea careului, dar fundasii "portocalei mecanice" fac un zid si reusesc sa respinga mingea.

Ads

min.16 - van Persie preia excelent dintr-o pozitie grea, dar Boateng e pe faza si il blocheaza in careul german.

min.11 - Robben ii paseaza bine pe culoar lui van Persie, insa acesta trimite slab si mingea se duce pe langa poarta nemtilor.

min.9 - La poarta cealalta, Neuer retine o centrare slaba a lui Afellay.

min.8 - Stekelenburg retine cu ajutorul barii un sut bun al lui Ozil, de la marginea careului.

min.6 - Uriasa ocazie ratata de van Persie, ramas singur dupa o angajara in adancime senzationala a lui vam Bommel.

min.2 - Sneijder incearca pasa decisiva pentru van Persie, insa acesta din urma aluneca si nemtii scapa cu fata curata. Olandezii au inceput meciul in forta!

INFO: Daca pierd in seara aceasta, batavii risca serios sa plece acasa inca din faza grupelor.

ora 21:45 - INCEPUTUL MECIULUI

INFO: In celalalt meci al etapei a doua a Grupei B, Portugalia a invins-o cu 3-2 pe Danemarca. Astfel, inaintea meciului de la Harkov, clasamentul se prezinta in felul urmator: 1. Germania - 3 puncte (un meci), 2. Portugalia - 3 puncte (doua meciuri), 3. Danemarca - 3 puncte (doua meciuri) si 4. Olanda - 0 puncte (un meci).

Ads

INFO: In prima etapa, in Grupa B s-au inregistrat urmatoarele rezultate: Olanda - Danemarca 0-1 si Germania - Portugalia 1-0.

INFO: La TV, meciul poate fi urmarit in direct pe TVR 1.

ECHIPELE:

OLANDA: Stekelenburg - van der Wiel, Heitinga, Mathijsen, Willems - De Jong, van Bommel - Robben, Sneijder, Afellay - van Persie.

Antrenor: Bert van Marwijk.

GERMANIA: Neuer - Boateng, Hummels, Badstuber, Lahm - Schweinsteiger, Khedira - Muller, Ozil, Podolski - Gomez.

Antrenor: Joachim Loew.

Arbitru: Jonas Eriksson (Suedia).

Stadion: Metalist din Harkov (Ucraina).

Ads