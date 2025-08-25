Italia a castigat meciul cu Serbia la masa verde - oficial

Autor: Marius Doroftei - Editor Ziare.com
Vineri, 29 Octombrie 2010, ora 16:35
2049 citiri
Comisia de Disciplina a UEFA a a anuntat sanctiunile in cazul partidei Italia - Serbia, din preliminariile Euro 2012, intrerupta in minutul 6 din cauza fanilor oaspetilor. Sarbii au pierdut intalnirea la masa verde, cu scorul de 0-3, si au de platit si o amenda consistenta.

Forul continental a taiat in carne vie la sedinta de vineri. Pe langa meciul pierdut la masa verde, sarbii vor juca urmatoarea intalnire de pe teren propriu cu tribunele goale, vor fi nevoiti sa plateasca o amenda de 120.000 de euro iar fanii nu vor mai avea voie in deplasari o perioada de doi ani.

Nici italienii nu au scapat ieftin, federatia din "Cizma" primind o amenda de 100.000 de euro si o suspendare de un meci a terenului propriu, sanctiune conditionata insa de repetarea acestui tip de scandal in urmatorii doi ani.

Aceste sanctiuni ale UEFA pot fi contestate de ambele parti cu recurs iar apoi, in caz de raspuns nefavorabil, pot fi atacate la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne.

Italienii au dat vina pe sarbi

Membrii Comisiei de Disciplina au ascultat toate partile implicate, incepand cu arbitrul Thomson, care a sustinut ca meciul nu se putea juca in conditii de siguranta pentru jucatori, si pana la reprezentantii celor doua federatii.

Italienii au dat vina pe omologii sarbi deoarece acestia nu le-ar fi comunicat "sosirea in masa a unui mare numar de huligani". De cealalta parte, sarbii au aratat ca italienii, in calitate de gazde, s-au pregatit foarte slab, existand mari lacune in organizarea partidei, lucru ce a condus la escaladarea conflictului si la intreruperea disputei.

Partida dintre Italia si Serbia, din preliminariile Euro 2012 ar fi trebuit sa se dispute in data de 12 octombrie. Fanii oaspetilor, sositi in numar mare in Peninsula, s-au luat la bataie cu fortele de ordine inca dinainte de a intra pe stadion.

Scotianul Thomson a fluierat startul intalnirii printre zecile de torte aruncate de huliganii din Belgrad si a decis sa ii trimita pe jucatori la vestiare dupa numai 6 minute, din cauza incidentelor care erau pe punctul de a degenera teribil.

Sarbii nu s-au linistit nici dupa fluierul de final, existand ciocniri violente cu politia italiana. Lucrurile s-au linistit abia dupa ce o parte dintre liderii huliganilor, in frunte cu Ivan Bogdanov, au fost arestati.

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

