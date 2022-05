EURO 2012: Franta si Anglia au remizat in Grupa D

Nationalele de fotbal are Frantei si Angliei au remizat, scor 1-1, in derbiul Grupei D de la Euro 2012.

Pe un Donbass Arena, din Donetk, neasteptat de gol pentru un derbi al Campionatului European, eternele rivale au oferit destul de putin spectacol, intalnirea parand un mic aranjament pentru ca cele doua formatii sa nu isi pericliteze sansele de a iesi din grupe.

Francezii au fost ceva mai insistenti in primele minute, insa ocazia cea mai mare au irosit-o englezii. Era minutul 15 atunci cand Young a pasat excelent pentru Milner, printre fundasii din Hexagon. Mijlocasul l-a driblat pe Lloris, insa a sutat in plasa laterala, desi avea toata poarta in fata.

In minutul 30 si oarecum contra cursului jocului, Anglia a deschis scorul. Gerrard a centrat bine din lovitura libera iar Lescott a reluat simplu, din 6 metri, profitand de o dubla greseala a francezilor Lloris si Diarra.

Doar cinci minute mai tarziu Diarra trece pe langa egalare, Joe Hart avand o interventie de zile mari si apoi mult noroc, la reluarea pe langa buturi.

Dupa alte cinci minute Nasri a restabilit egalitatea pe tabela cu un sut excelent, din afara careului, avand si concursul portarului englez.

In partea secunda disputa a fost mult mai plictisitoare. Anglia s-a cantonat in defensiva incercand sa loveasca pe contre, numai ca in ofensiva Welbeck si Young au fost inexistenti. Francezii au presat in gol, Nasri si Ribery calcandu-se pe picioare de multe ori, ambii avand un "free role" din partea lui Blanc. In plus, Benzema nu a miscat decat spre final, cu cateva suturi puternice din afara careului.

Minutele de prelungire au aratat groaznic, cu francezii care pasau nestingheriti in jumatatea engleza, fara a fi atacati de adversari, dar si fara a ataca ei poarta. Scorul final a multumit pe toata lumea, marile favorite ale grupei avand in ciontinuare sanse mari de calificare.

Intalnirea Franta - Anglia de la Euro 2012 a fost transmisa in direct pe site-ul Ziare.com iar mai jos aveti rezumatul:

FINAL DE MECI !!!

Min.90+3 Benzema suteaza de la distanta, Hart retine in doi timpi.

Ultima schimbare la englezi: Walcott intra in locul lui Welbeck.

Min.89 Milner centreaza bine in fata portii franceze de unde Mexes respinge foarte bine!

Min.85 Gerrard respinge in corner un sut al lui Benzema care se ducea catre vinclu.

Dubla schimbare Franta: Ben Arfa intra in locul lui Cabaye iar Marvin Martin intra in locul lui Malouda.

Min.83 Debuchy castiga un balon in careul englez, dar rateaza centrarea catre Cabaye.

Min.82 Anglia incearca sa dea o replica pe contra, numai ca centrarea lui Young este retinuta usor de Lloris.

Min.80 Corner Franta, mingea e respinsa iar pe recuperare Cabaye suteaza in blocaj.

Schimbare Anglia: Defoe intra in locul lui Chamberlain. Henderson intra si el in locul lui Parker.

Min.75 Nasri il lanseaza pe Ribery iar acesta suteaza dintr-un unghi imposibil in blocajul lui Hart.

Min.74 Din nou, meci slab, fara ocazii de poarta in ultimele minute.

Min.70 Cartonas galben pentru Young.

Min.64 Benzema suteaza puternic dupa un "un-doi" cu Nasri. Hart retine fara mari probleme.

Min.60 Meciul a pierdut mult din intesitate in ultimele minute. Drept urmare, televiziunea din Ucraina a surprins in tribunele lui Donbass Arena un fan francez care... dormea!

Min.55 Faza buna francezilor cu Ribery care paseaza bine la Evra, insa centrarea fundasului este respinsa in corner de Gerrard.

Min.53 Momente bune pentru Anglia care tine de minge de cateva minute si joaca inspre poarta lui Lloris.

Min.49 Franta incepe bine, insa Hart intervine bine in fata lui Nasri.

Min.45 A INCEPUT REPRIZA SECUNDA !!!

_____________

FINALUL PRIMEI REPRIZE !!!

Min.45 Combinatie frumoasa intre Benzema si Ribery, atacantul de la Real patrunde in careu si suteaza in hart, din unghi.

Min.44 Cabaye suteaza de la 25 de metri, balonul fiind deviat in corner.

Min.39 GOOOL FRANTA !!! Ce gol !!! Faza frumoasa a francezilor cu 6-7 pase consecutive in apropierea careului englez pana cand Ribery a asezat mingea pentru Nasri, mijlocasul lui City executandu-l pe Hart cu un sut plasat exelent!

Min.35 Ce ocazie !!! Nasri centreaza bine, Diarra reia cu capul, numai ca Hart are o interventie de zile mari! Pe recuperare, Ribery recentreaza in careul englez de unde acelasi Diarra trimite pe langa poarta!

Min.34 Chamberlain primeste primul cartonas galben al meciului.

Min.30 GOOOL ANGLIA !!! Gerrard centreaza bine din lovitura libera, Lescott se inalta si inscrie cu o lovitura de cap din 6 metri!

Min.28 Welbek reuseste o trecere superba pe langa Mexes, dar francezul revine si blocheaza excelent.

Min.25 Franta este echipa mai buna dupa 25 de minute, insa elevii lui Blanc nu au amenintat deloc poarta lui Blanc.

Min.18 Chamberlain reuseste un dribling superb si scapa de doi adversari, numai ca pasa spre Young vine tarziu si englezul este surprins in offside.

Min.15 Ce ocazie! Young il lanseaza bine pe Milner, acesta trece de Lloris, dar trimite pe langa poarta goala!

Min.13 Ribery patrunde bine in careu, insa intoarce aiurea la 20 de metri unde Benzema nu poate controla mingea.

Min.11 Nasri incearca un sut de la 20 de metri, dar trimite in plasa laterala.

Min.10 Ribery este gasit cu o pasa excelenta, insa francezul alege un dribling in plus si balonul este respins in corner.

Min.6 Nici macar o ocazie in aceste prime minute, jucatorii celor doua echipe ferindu-se de orice risc in ofensiva.

INFO: La Franta - Anglia tribunele scandeaza "Rusia, Rusia!"

INFO: Destul de putini oameni in tribune. Englezii si francezii sunt cateva mii, in cel mai bun caz.

Min.1 A inceput partida !!!

INFO: Intalnirea se disputa pe Donbass Arena din Donetk.

Echipele de start:

Franta: Lloris - Debuchy, Rami, Mexes, Evra - Nasri, Cabaye, A. Diarra, Malouda, Ribery - Benzema.

Rezerve: Mandanda, Carrasso, Reveillere, Koscielny, Clichy, Valbuena, Matuidi, Menez, M'Vila, Martin, Ben Arfa, Giroud.

Selectioner: Laurent Blanc

Anglia: Hart - G. Johnson, Terry, Lescott, A. Cole - Milner, Gerrard, Parker, Chamberlain - Young - Welbeck

Rezerve: Green, Butland, Baines, Jones, Jagielka, Walcott, Henderson, Downing, Carroll, Defoe.

Selectioner: Roy Hodgson

Arbitri: Nicola Rizzoli (centru), Renato Faverani, Andrea Stefani (asistenti), Gianluca Rocchi, Paolo Tagliavento (aditionali)

INFO: Fanii fac deja spectacol in tribunele lui Donbass Arena.

