Gafa uriasa comisa de UEFA: A confundat steagul Romaniei cu cel al Belgiei

UEFA a comis o gafa uriasa la EURO 2016 si a confundat steagul Romaniei.

Forul european vinde fulare de promovare pentru meciurile din ultima etapa a grupelor, insa in locul drapelului Romaniei apare cel al Belgiei, conform ProSport.

Dupa cum se poate vedea si in poza de mai sus, in loc de albastru, galben si rosu, culorile trecute in dreptul Romaniei sunt negru, galben si rosu.

Produsele poarta marca UEFA si sunt licentiate oficial, astfel ca gafa le apartine organizatorilor.

