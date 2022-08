Nationala Romaniei, refuzata de un antrenor strain

Antrenorul strain al carui nume a fost vehiculat in ultimele zile privind inlocuirea lui Anghel Iordanescu la echipa nationala a transmis deja ca nu se gandeste sa preia nationala noastra, subliniind ca a mai fost cautat de FRF si in anii trecuti.

"Chiar de doua ori, in 2014 si in 2015", a spus germanul Bruno Labbadia, citat de Gazeta Sporturilor.

"Cum nu m-a cautat inca nimeni de la Federatia dumneavoastra. (...) Sunt antrenorul Hamburgului si voi ramane la Hamburg", a mai declarat antrenorul.

Inainte de meciul Romaniei cu Albania, surse federale au declarat, pentru Ziare.com, ca intre cele doua parti au existat momentan doar tatonari, urmand ca discutiile concrete sa aiba loc abia dupa finalul EURO 2016.

In varsta de 50 de ani, Labbadia o pregateste acum pe Hamburg, echipa cu care a terminat pe locul 10 in ultimul sezon din Bundesliga. Bruno Labbadia a pregatit in cariera formatiile Darmstadt, Greuther Furth, Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart, iar din 2015 se afla la Hamburg. Cea mai buna performanta din cariera de antrenor este calificarea cu Stuttgart in Europa League.

La randul sau, Anghel Iordanescu a spus ca, din punctul lui de vedere, lucrurile sunt foarte clare privind contractul la nationala si a urat succes numelor vehiculate pentru inlocuirea sa.

Marti dimineata, selectionerul si-a anuntat plecarea de la echipa nationala, dupa eliminarea de la EURO 2016.

