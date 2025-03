Primele reactii dupa ce Iordanescu a anuntat lotul Romaniei pentru Euro 2016

Anghel Iordanescu a anuntat marti seara lotul nationalei Romaniei pentru Campionatul European, iar primele reactii nu au intarziat sa apara.

Cel mai vehement a fost Alexandru Maxim, "decarul" nationalei lasat acasa de selectioner.

Mijlocasul lui Stuttgart a fost anuntat personal de "General" ca va urmari Euro la televizor, iar dupa o scurta discutie cu acesta a parasit complexul FRF de la Mogosoaia refuzand sa faca orice declaratie si demarand in tromba bolidul personal.

Singurul jucator lasat acasa care a acceptat sa vorbeasca este Andrei Ivan, varful Craiovei declarandu-se dezamagit de decizia lui Iordanescu.

"E o veste trista. Sunt dezamagit, dar nu am ce sa-i reprosez selectionerului. In schimb mi s-a spus ca nu am experienta. Pai, ce experienta sa am la 19 ani? Eu cred ca as fi meritat sa fiu in lot. Poate ca n-am facut cel mai bun sezon al meu, dar meritam sa fiu la Euro. Am vazut ca toate echipele au cate un jucator sub 20 de ani. Acum oricum nu mai am ce sa fac. O sa ma pregatesc mai bine", a spus Andrei Ivan pentru Gazeta Sporturilor.

La randul sau, selectionerul a declarat ca ii pare "nespus de rau" pentru ca a fost nevoit sa renunte la cinci jucatori.

"Le multumesc tuturor jucatorilor care au participat la stagiul de pregatire din Italia, precum si cluburilor la care acestia evolueaza. Imi pare nespus de rau ca a trebuit sa renunt la cinci jucatori. Impreuna cu conducerea Federatiei Romane de Fotbal am decis ca acesti cinci fotbalisti sa fie invitatii nostri in Franta pe durata Campionatului European", a declarat selectionerul Anghel Iordanescu.

Romania face parte din Grupa A a EURO 2016, alaturi de Franta, Albania si Elvetia.

Tara noastra va disputa primul meci pe 10 iunie, de la ora 22:00, impotriva tarii gazda, Franta, in direct pe site-ul Ziare.com.

