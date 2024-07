Imaginea cu Andrei Rațiu de la România - Olanda care a făcut înconjurul lumii: ”Chiar este cel mai frumos” FOTO

Naţionala României a părăsit Campionatul European de fotbal - EURO 2024, găzduit de Germania, după ce a fost învinsă de echipa Olandei cu scorul de 3-0 (1-0), marţi seara, pe Football Arena din Munchen, în optimile de finală.

Aventura tricolorilor la EURO 2024 s-a încheiat dureros, cu un eşec fără drept de apel, în faţa unei echipe care a făcut cel mai bun joc al său în turneu, după prestaţii dezamăgitoare în grupă.

Cody Gakpo (20) şi Donyell Malen (83, 90+3) au marcat golurile unei victorii meritate, dar poate prea drastice.

Amărăciunea tricolorilor a fost reflectată la final de o imagine emoționantă cu Andrei Rațiu plângând în fața fanilor.

Fotografia cu Rațiu a fost preluată și în presa internațională, dar și pe rețelele sociale, în întreaga lume

”Andrei Rațiu e de neconsolat în timp ce privește fanii români cum cântă și își încurajează în continuare eroii, după eșecul cu 0-3.

Fotbalul chiar este sportul cel mai frumos”, au scris britanicii de la Beinsports pe X.

Andrei Ratiu is inconsolable watching his Romania fans STILL sing and shout for their heroes after losing 3-0.

Football really is the beautiful game!#Euro2024 | #beINEURO | #HomeofEuro pic.twitter.com/lCZNxac88e