A impresionat la EURO2024, iar acum poate prinde transferul carierei. Andrei Rațiu, dorit în Anglia sau Italia

România a părăsit EURO2024 la finalul meciului cu Olanda, pierdut cu scorul de 3-0. Totuși, turneul din Germania a fost unul reușit pentru elevii lui Edward Iordănescu, care au ajuns să joace în optimile de finală ale competiției.

În ciuda eliminării, mai mulți jucători români pot prinde transferuri importante în această vară. Unul dintre ei este Andrei Rațiu, care a devenit celebru în toată Europa pentru că și-a făcut părul albastru.

Fundașul dreapta al naționalei a jucat foarte bine la european, deși la echipa de club nu a jucat prea mult. Astfel, formația din Spania Rayo Vallecano, unde evoluează acesta, se gândește să renunțe la el. 10 milioane de euro este prețul cerut pe fotbalistul de 26 de ani.

El ar putea ajunge în Anglia, unde este dorit de Brentford și de Brighton. De asemenea, este dorit și în Serie A, de Atalanta sau Genoa. La cei din urmă a jucat, până în iarnă, Radu Drăgușin.

În urmă cu doi ani, într-un interviu, fotbalistul a spus care au fost primii pași pe care acesta i-a făcut în lumea fotbalului, în perioada în care locuia cu ai lui în Spania. Primii pași în fotbal i-a făcut însă pe străzile din Aiud.

”Tata muncea în construcții, iar mama în bucătăria unui restaurant. Prima amintire din fotbal o am totuși din țară, unde băteam mingea pe stradă în Aiud. Am făcut doi ani fotbal în sală! Futsal! Așa am fost remarcat de Andorra CF, un club de fotbal la vreo 30 km distanță de casă.

Tot din Teruel, nu Andorra din Principat! M-am bucurat tare că pot începe fotbalul în Spania, dar pentru familie a fost tare greu. Mama mă ducea și mă aducea de la antrenamente zi de zi, 30 de kilometri, se chinuia mult”, declara Andrei Rațiu pentru Playsport, în 2021.

