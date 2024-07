Calificarea Angliei în semifinale la Euro 2024 a oprit meciul lui Djokovic de la Wimbledon. Reacția genială a sârbului VIDEO

Tenismanul sârb Novak Djokovic s-a calificat în optimile de finală ale turneului de Mare Şlem de la Wimbledon, pe care l-a câştigat de şapte ori în cariera sa, după o victorie în patru seturi, 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (7/3), obţinută sâmbătă în faţa australianului Alexei Popyrin.

Djokovic, numărul doi mondial, care speră să-şi treacă în palmares al 25-lea titlu de Grand Slam, o performanţă pe care nimeni nu a mai reuşit-o până acum în tenisul profesionist (masculin şi feminin), îl va înfrunta în turul următor pe danezul Holger Rune (locul 15 ATP).

La finalul jocului cu Popyrin (47 ATP), sârbul s-a declarat mulţumit de modul în care decurge recuperarea genunchiului său după operaţia la care a fost supus în urmă cu patru săptămâni.

"Cu fiecare meci, deplasările mele se îmbunătăţesc, iar încrederea mea creşte. Sper ca lucrurile să continue aşa", a spus Djokovic.

În timpul meciului, fanii au reacționat atunci când au aflat de calificarea Angliei în semifinale la Euro 2024, după penalty-uri de departajare împotriva Elveției.

Sârbul și-a dat seama ce se întâmplă și a simulat un șut cu piciorul stâng, spre deliciul asistenței.

