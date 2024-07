Sticla de apă care a decis soarta meciului Anglia - Elveția la Euro 2024: "Plonjează la stânga"

Elveţia a fost învinsă sâmbătă, în sferturile de finală ale Euro 2024, la lovituri de departajare (1-1, 5-3), iar fundaşul elveţian Manuel Akanji a ratat şi a afirmat că simte că a dezamăgit o ţară întreagă.

"Simt că am dezamăgit echipa, simt că am dezamăgit întreaga mea ţară", a declarat Manuel Akanji. "Încerc să-mi asum responsabilitatea. Am avut sentimentul că voi marca, dar da, am tras greşit şi nu am fost suficient de precis", a spus el.

Manuel Akanji nu crede că a fost perturbat de comportamentul portarului adversarilor săi, Jordan Pickford. "Nu m-am uitat la el", a declarat jucătorul lui Manchester City. "Nu ştiu ce a făcut el. Tot ce ştiu este că atunci când m-am apropiat şi am plasat mingea la penalty, nu era în poartă, dar nu m-am uitat la el. Nu ştiu ce făcea", a adăugat Akanji.

Extrem de dezamăgit, Manuel Akanji a fost consolat de coechipierii săi. "Chiar şi jucătorii englezi cu care nu am jucat au venit să mă vadă după aceea", a declarat jucătorul de 28 de ani. "Am încercat să le răspund, dar nu puteam. Dar, evident, le urez mult noroc pentru turneu. Mai presus de toate, sper să nu se accidenteze. Ăsta e cel mai important lucru. Vom vedea cât de departe vor ajunge", a subliniat Akanji.

Portarul englez de la Everton a fost ajutat de notiţele de pe sticluţa sa de apă, unde i se spunea unde să plonjeze în funcţie de cine trage: "Plonjează la stânga", scria pentru fundaşul lui Manchester City, care a tras... în stânga.

Anglia va evolua în semifinale, miercuri, 10 iulie, cu Olanda.

Ads