Selecționerul Angliei, după calificarea în semifinale la Euro: ”Dacă nu mă pot bucura de acest moment...”

Selecţionerul Angliei, Gareth Southgate, a declarat că "dacă nu se poate bucura de acest moment, atunci este o pierdere de timp", după ce echipa sa a ajuns în semifinalele Euro 2024, învingând Elveţia cu 5-3 la loviturile de departajare.

Momentul de bucurie al englezilor a fost şi mai dulce pentru Southgate, care a sărbătorit cu suporterii după recentele critici "dificile" cu care s-a confruntat în Germania.

"Din când în când, cu siguranţă, trebuie să existe puţină bucurie în această muncă", a spus managerul Angliei. "Îmi plac jucătorii şi împărtăşirea acestui moment cu ei. Nu pot nega că atunci când lucrurile devin atât de personale cum a fost, doare. Nu cred că este normal să se arunce cu bere în tine. Dar suntem la a treia semifinală în patru turnee. Vom continua să muncim, să luptăm şi să ne bucurăm de această călătorie".

Anglia a fost condusă după 75 de minute, dar Bukayo Saka a egalat cinci minute mai târziu pentru a forţa prelungirile înainte de victoria la loviturile de departajare.

Southgate a declarat la BBC Radio 5 Live: "Am luat această slujbă pentru a încerca să îmbunătăţesc fotbalul englez, pentru a ne oferi nopţi ca aceasta. Continuăm să oferim oamenilor amintiri fantastice. Acum vrem să mai oferim un lucru - nu am fost niciodată la o finală în afara Angliei, nu am câştigat niciodată un Euro, aşa că există două bucăţi de istorie pe care ne-ar plăcea să le creăm", a spus el.

Anglia va juca în semifinalele Euro 2024 cu Olanda, miercuri, 10 iulie, de la ora 22.00.

Ads