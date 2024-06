Anglia - Serbia de la Euro 2024 a început cu o bătaie ca-n filme pe străzi. Scene teribile la terase VIDEO

Meciul Serbia - Anglia de la Euro 2024, programat duminică, de la 22.00, în direct la Pro TV, a fost precedat de scene teribile pe străzile din Gelsenkirchen

Astfel, huliganii englezi și-au dat din nou în petec, atacându-i pe fanii sârbi care stăteau liniștiți la terase. S-au înregistrat mai mulți răniți, iar poliția germană a operat arestări.

În videoclipurile postate pe rețelele sociale se poate vedea cum englezii îi atacă pe sârbi aruncând cu scaune în direcția acestora.

De altfel, meciul Anglia - Serbia a fost considerat de UEFA unul cu grad ridicat de risc. Printre măsuri s-a decis ca berea comercializată la stadion fanilor britanici să aibă doar 1 la sută alcool.

