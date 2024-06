Anglia a tremurat cu Slovacia! "Bijuteria" de gol a lui Jude Bellingham i-a salvat pe englezi

Anglia a fost condusă cu 1-0 de Slovacia, reușind să egaleze abia în minutul 90+5 prin Jude Bellingham, care a înscris din foarfecă. Englezii au câștigat în prelungiri și s-au calificat în sferturile de finală ale Campionatului European.

"We are going home!". Acesta ar fi putut fi noul slogan al Angliei, în loc de celebrul "It's coming home!".

Slovacia a început mai bine meciul și, după ocazia lui Haraslin, din minutul 12, Ivan Schranz a deschis scorul. Acesta a primit balonul în careul britanicilor din partea lui Strelec și l-a trimis pe lângă Pickford (minutul 25).

Anglia a trecut apoi la cârma jocului, dar a înscris abia în minutul 50, prin Foden. Golul a fost însă anulat pentru ofsaid.

În minutul 55, Strelec l-a surprins pe Pickford ieșit mult din poartă și a șutat de la jumătatea terenului, dar mingea a trecut puțin pe lângă.

Anglia a atacat în valuri și Declan Rice a lovit bara în minutul 80. Mingea a sărit la Harry Kane care a trimis peste poartă.

În minutul 90+5, Bellinghm a marcat o bijuterie de gol, din foarfecă, și a trimis meciul în prelungiri!

Salvați de execuția fabuloasă a lui Bellingham, Anglia s-a dezlănțuit și a marcat la prima fază periculoasă din prelungiri, prin lovitura de cap a lui Harry Kane: 2-1 pentru englezi!

Acesta a fost scorul final și Anglia urmează a juca împotriva Elveției în sferturile de finală.

