Selecționerul fostei adversare a României este supărat: "Puteam să ne calificăm"

Echipa de fotbal a Slovaciei a făcut un meci mare şi a fost aproape de a elimina Anglia, una dintre favoritele EURO 2024, a declarat selecţionerul său italian Francesco Calzona, care preferă să vadă din eşecul în prelungiri partea plină a paharului, scrie AFP.

''Nu am reproşuri, pentru că am jucat un meci grozav împotriva unui adversar care este candidat să câştige totul. Echipa mea a arătat multe, am fost foarte buni, am cedat foarte puţin şi am ajuns la un pas de calificare. Păcat. Este o mândrie să văd o echipă ca a noastră reuşind o astfel de performanţă. Pot să spun că pentru mine este o mare mândrie să antrenez o astfel de echipă. Grup fantastic, un angajament şi atitudine unice. Am avut norocul să-i cunosc pe aceşti băieţi şi mi-au oferit o satisfacţie enormă'', a spus Calzona, duminică, după meciul de la Gelsenkirchen.

Calzona a adăugat că a fost o chestiune de detalii care au dus la înfrângerea echipei sale, subliniind că Slovacia şi-ar fi putut mări avantajul în cel puţin două ocazii: ''Am jucat de la egal la egal cu toată lumea în acest turneu, mereu cu o mentalitate de atac, ne-am creat o mulţime de şanse şi astăzi statisticile au arătat că am avut trei ocazii clare împotriva unei echipe despre care toată lumea spune că este una dintre favoritele la câştigarea EURO. Ştiu că băieţii sunt devastaţi de rezultat, foarte dezamăgiţi, pentru că gustaseră calificarea în sferturile de finală, sunt mândru de ei. Din păcate, cu doar câteva secunde rămase, totul a dispărut. Dar acesta este fotbalul, haideţi să-l acceptăm.''

Vicecampioana europeană Anglia a evitat în ultimul moment eliminarea, după două sclipiri într-un meci modest. Ivan Schranz (25) a deschis scorul pentru slovaci, dar Jude Bellingham a egalat in extremis (90+5) şi a trimis meciul în prelungiri, unde Harry Kane (91) a semnat golul victoriei.

Anglia, care va juca în sferturi contra Elveţiei, rămâne fără înfrângere în faţa Slovaciei, cu şase victorii şi un egal. La EURO 2016, în grupă, meciul direct s-a încheiat nedecis, 0-0.

