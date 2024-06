BBC a cerut scuze pentru reluarea accidentării lui Barnabas Varga

BBC a cerut scuze telespectatorilor săi pentru reluarea acţiunii în care Barnabas Varga s-a ciocnit violent de portarul scoţian Angus Gunn, în timpul meciuluide la Euro 2024, de duminică dintre Ungaria şi Scoţia (1-0).

BBC, care transmite meciurile din cadrul competiţiei împreună cu ITV în Anglia, utilizează pentru aceasta feed-ul UEFA şi, prin urmare, are un control limitat asupra alegerii imaginilor. După ce şi-a cerut scuze, prezentatoarea canalului a acuzat UEFA că nu şi-a respectat propriul protocol privind difuzarea unei acţiuni care implică o accidentare gravă.

"Am fost la fel de şocaţi ca şi voi când au reluat acest incident", a spus ea. "Există protocoale pentru acest tip de lucru după Christian Eriksen acum trei ani şi am fost foarte surprinşi că UEFA a decis să arate această reluare lentă, motiv pentru care am tăiat la unghi larg de îndată ce am putut".

În urmă cu trei ani, mijlocaşul ofensiv danez a suferit un stop cardiac în timpul meciului cu Finlanda (1-0) la Euro 2021. Jucătorii se poziţionaseră în cerc în jurul său pentru a ascunde intervenţia serviciilor de urgenţă şi încercările de a-l resuscita.

Duminică seara, serviciile de urgenţă au întins cearşafuri în jurul zonei în care se afla jucătorul maghiar. Mai mulţi coechipieri ai acestuia, îngrijoraţi şi emoţionaţi, s-au poziţionat pentru a-şi ascunde coechipierul.

După un duel aerian şi o ciocnire cu portarul scoţian Angus Gunn, Barnabas Varga a căzut. După o intervenţie îndelungată, jucătorul a fost în cele din urmă evacuat de pe teren conştient. "Din fericire, acum putem spune că "Barni" nu mai este în pericol", a declarat antrenorul său Marco Rossi. "Probabil că va fi operat în următoarele ore, deoarece a suferit o fractură aici (arătându-i obrazul şi orbita). Dacă mergem mai departe în competiţie, bineînţeles că nu va mai face parte din echipă

