EURO 2024: Constantin Gâlcă crede că "este foarte important să nu pierdem cu Ucraina". Cum poate spera România să ajungă în finală

Fostul internaţional Constantin Gâlcă a declarat, pentru AGERPRES, că este foarte important ca echipa naţională de fotbal a României să nu piardă meciul cu Ucraina, primul de la Campionatul European din Germania, pentru a putea spera la calificarea în faza următoare a competiţiei.

"Este foarte important să nu pierdem cu Ucraina pentru a avea şanse să mergem mai departe de grupe. Grupa este una destul de bună pentru noi, exceptând Belgia, care este clar favorită la calificare. Însă, în rest, este o grupă destul de bună pentru naţionala României. Nu ştiu câte puncte putem face, dar important e să facem punctele necesare să ne calificăm în faza următoare. Acum depinde şi de jucători, de ambiţia lor, de motivaţia lor... şi eu sper că toţi vor dori să demonstreze la acest Campionat European. Cel mai greu meci din grupă este primul, după cum am spus. Dacă am câştiga cu Ucraina ar fi extraordinar pentru că am avea mult mai mult şanse ulterior", a spus actualul tehnician al Universităţii Craiova.

"Eu mi-aş dori ca România să ajungă până în finală dacă se poate. Toţi ne dorim acest lucru. Dar, e important să putem ieşi din grupă. Ăsta este primul obiectiv, iar mai departe totul e posibil. În general în fotbal totul este posibil. Dar, bineînţeles, trebuie să ne uităm şi la meciurile precedente din calificări. Eu sper să avem succes la acest Campionat European, pentru că ar fi benefic pentru toată lumea", a adăugat el.

Participant la patru turnee finale, Gâlcă speră ca această calificare la EURO 2024 să aducă alte calificări în viitor.

"Era extrem de important să ne calificăm la Campionatul European şi e bine că am făcut-o. E un lucru important să mergem la un turneu final după atâta timp. Această generaţie care este acum la prima reprezentativă prinde experienţă şi poate avea continuitate pe viitor. Calificarea aceasta sperăm să aducă şi alte calificări la turnee finale. Cu echipa naţională calificată la Campionate Europene şi la Cupe Mondiale campionatul intern devine automat mult mai competitiv, iar cluburile şi cei implicaţi în fotbalul românesc vor avea o motivaţie mult mai mare", a explicat el.

Fostul mijlocaş este de părere că meciurile amicale cu Bulgaria şi Liechtenstein, ultimele înaintea Campionatului European, nu sunt relevante.

"Am văzut meciurile cu Bulgaria şi Liechtenstein, dar, totuşi, sunt nişte meciuri amicale. Important este ce vom face la turneul final din Germania şi după aceea putem să îi judecăm", a menţionat el.

Constantin Gâlcă şi-ar fi dorit ca echipa sa, Universitatea Craiova, să fi avut în lotul României de la EURO 2024 alţi doi jucători în afară de Nicuşor Bancu.

"Eu am mai spus că Universitatea Craiova avea şi alţi jucători care puteau să meargă la acest Campionat European. Mă refer la Mitriţă şi Ivan... dar, bineînţeles, a fost alegerea selecţionerului. Este responsabilitatea lui şi nimic mai mult. El e responsabil pentru selecţie. Am vorbit cu jucătorii... bineînţeles că atunci când că ai speranţe că ai putea merge la EURO, iar ei au avut meciuri bune în campionat şi cifre bune, normal că eşti dezamăgit. Dar sper eu că acest lucru (n.r. - neconvocarea la EURO 2024) să îi ambiţioneze", a precizat antrenorul.

În opinia sa, Franţa şi Anglia sunt printre favoritele la câştigarea trofeului european, însă menţionează că în semifinale îşi va face loc şi o echipă surpriză.

"Este greu de anticipat cine va reuşi să câştige titlul european. Mă gândesc la Franţa, la Anglia... dar e greu de spus. Franţa are un lot destul de bun, cu jucători foarte valoroşi, deci e clar una din primele candidate la câştigarea trofeului. Dar tot timpul la turneele finale sunt surprize, tot timpul. Cu siguranţă şi acum vom avea în semifinale o echipă la care nimeni nu se aşteaptă. Fotbalul mereu produce aceste surprize", a afirmat Gâlcă.

În vârstă de 52 de ani, Constantin Gâlcă a îmbrăcat de 68 de ori tricoul echipei naţionale a României, înscriind 4 goluri. Fostul mijlocaş a participat la patru turnee finale cu România, CM din SUA 1994, CM din Franţa 1998, EURO 1996 din Anglia şi EURO 2000 din Olanda/Belgia.

Fostul mijlocaş a evoluat pentru echipele Progresul Bucureşti, FC Naţional, FC Argeş, Steaua, RCD Mallorca, Espanyol, Villarreal, Real Zaragoza, UD Almeria şi Gimnastic Tarragona.

Ca jucător are în palmares patru titluri, o Cupă a României şi trei Supercupe ale României cu Steaua şi o Cupă a Spaniei cu Espanyol Barcelona. Ca antrenor, are un titlu, o Cupă a României şi o Cupă a Ligii cu Steaua.

La turneul final al Campionatului European din Germania (14 iunie-14 iulie), România va debuta pe 17 iunie, împotriva Ucrainei, la Munchen, iar apoi va mai înfrunta în Grupa E selecţionatele Belgiei, pe 22 iunie la Koln, şi Slovaciei, pe 26 iunie la Frankfurt.

