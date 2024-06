Cum a fost sancționat de UEFA puștiul care a intrat pe teren să facă o poză cu Cristiano Ronaldo

Meciul Portugalia - Turcia (3-0) de la Euro 2024 a consemnat un moment inedit atunci când un copil, pe numele lui Berat, a pătruns pe teren pentru a face o fotografie cu idolul său, Cristiano Ronaldo.

Dacă în cazuri similare cu adulți UEFA a luat decizia drastică de a interzice persoana respectivă pe stadion la alte meciuri, de această dată forul continental a aplicat doar un avertisment.

”Deodată, l-am văzut pe acoperișul băncii de rezerve și apoi a luat-o la fugă. UEFA a închis ochii pentru că este atât de mic. Mi-era teamă că vom avea de plătit o amendă mare”, a declarat tatăl băiatului, Cetin, conform Digisport.

”Mi-am îndeplinit un vis, acum am o poză cu Cristiano Ronaldo. O voi imprima pe un tricou. Nu am avut emoții, dar nu știu dacă voi putea dormi. Prietenii mei nu au crezut că o voi face”, a spus Berat.

The legend Cristiano Ronaldo's complete reaction with the child..🥹❤️pic.twitter.com/Dlrf7HxWil