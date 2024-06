Imagine virală cu starul Luka Modric, înaintea golului decisiv marcat de Italia FOTO

Căpitanul naţionalei Croaţiei, Luka Modric, a declarat luni că "fotbalul a fost nemilos", după ce Italia a egalat în ultima secundă (1-1) în ultimul lor meci din grupă. Rezultatul lasă Croaţia într-o poziţie foarte incomodă, relatează AFP.

"Este foarte stresant, am luptat până la sfârşit, dar din păcate fotbalul a fost nemilos cu noi în această seară, a fost crud", a declarat Luka Modric.

El a fost desemnat omul meciului după ce a devenit cel mai în vârstă atacant din istoria Campionatului European, la 38 de ani şi 289 de zile.

"Fotbalul este de aşa natură încât de multe ori îţi pune zâmbetul pe buze, dar uneori te face foarte trist, aşa cum a fost cazul astăzi", a adăugat croatul, care este probabil la ultimul său turneu major cu echipa naţională.

"Zeii fotbalului nu ne zâmbesc mereu, dar putem fi mândri de modul în care ne-am reprezentat ţara în această seară", a precizat căpitanul, adăugând: "Nu ştiu unde a găsit arbitrul opt minute de prelungiri".

Reprezentativa Italiei, campioana europeană en-titre, a reuşit o calificare in extremis în optimile Euro-2024, după ce a remizat, scor 1-1, cu Croaţia, luni seară, în grupa B. Golul egalizator şi al calificării italienilor a fost marcat în minutul 90+8.

În minutul 53, Croaţia a primit un penalti, acordat după un henţ în careu şi după consultarea VAR. Luka Modric a executat, dar Gigi Donnarumma a respins. Însă, după nici un minut, Luka Modric a adus Croaţia în avantaj cu un şut cu stângul. Italia a egalat în minutul 90+8 prin Matteo Zaccagni.

Faza a fost precedată de o imagine virală cu starul Luka Modric, pe banca de rezerve, croatul ținându-și tricoul în gură, anticipând parcă ceea ce avea să urmeze.

Cu două puncte, Croaţia trebuie să aştepte să afle dacă se află printre cele mai bune patru echipe de pe locul al treilea pentru a putea spera la calificarea în optimi.

