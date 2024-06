Selecţionerul echipei de fotbal a Danemarcei nu e mulțumit de remiză. Are o singură înfrângere în 14 meciuri

Selecţionerul echipei de fotbal a Danemarcei, Kasper Hjulmand, a opinat, după remiza cu Anglia (1-1) de la EURO 2024, că formaţia sa ar fi putut obţine un rezultat mai bun, dar nu este decepţionat, scrie AFP.

''Nu voi folosi cuvântul decepţionat, dar am fi putut obţine un rezultat mai bun. Am jucat bine, am avut o senzaţie bună pe durata meciului şi am crezut că putem câştiga. Dar cel mai important este modul în care am jucat. Aşteptam de ceva vreme un astfel de meci, recunosc, dar am arătat cum putem juca cu calitate, pasiune şi ardoare'', a spus Hjulmand după partida disputată joi, la Frankfurt, în Grupa C.

Englezii au marcat primii, prin Harry Kane (18), dar Morten Hjulmand (34) a restabilit egalitatea şi rezultatul menţine toate posibilităţile în această grupă. Anglia conduce cu patru puncte, urmată de Danemarca şi Slovenia, cu câte două, şi Serbia, cu un punct.

Danemarca are o singură înfrângere în ultimele sale 14 partide.

Ultimele partide din grupă se vor juca pe 25 iunie, Anglia - Slovenia (Koln, 22:00) şi Danemarca - Serbia (Munchen, 22:00)

