Grupa C a Campionatului European din Germania a consemnat o situație uluitoare, echipele calificate fiind departajate după un criteriu neobișnuit.

Selecţionatele Danemarcei şi Serbiei au încheiat la egalitate, 0-0, marţi seara, pe Football Arena din Munchen, rezultat în urma căruia Danemarca s-a calificat în optimi, iar Serbia este eliminată.

În același timp, selecţionatele Angliei şi Sloveniei au terminat la egalitate, 0-0, pe Cologne Stadium din Koln,

Anglia a câştigat grupa, cu 5 puncte, iar Slovenia s-a calificat în premieră în optimi, cu 3 puncte, clasată în spatele Danemarcei, care are tot 3 puncte.

Departajarea dintre Danemarca și Slovenia s-a produs cu un criteriu de departajare mai puțin întâlnit. Pentru că cele două echipe au fost egale la puncte, golaveraj, dar și la cartonașe galbene (câte șase), Danemarca a avut întâietate datorită clasamentului din preliminarii, unde, culmea, cele două echipe au fost în aceeași grupă.

