David Popovici, despre victoria României la Euro 2024: ”Până și pentru mine, care nu sunt un fan al fotbalului...”

Înotătorul român David Popovici, campionul european en titre la 100 m şi 200 m liber, s-a calificat în finala probei de 100 metri liber, marţi, la Campionatele Europene de nataţie de la Belgrad, cu cel mai bun timp din semifinale, 47 sec 82/100.

Următorii doi timpi au aparţinut sârbului Andrej Barna (48.04) şi maghiarului Nandor Nemeth (48.05). Românul Patrick-Sebastian Dinu, cronometrat cu al 14-lea timp, 48 sec 87/100, a ratat calificarea în finala programată miercuri, de la ora 19:52 (ora României).

David Popovici a comentat la final victoria superbă, 3-0 cu Ucraina, obținută de naționala de fotbal a României la Euro 2024.

„N-am apucat să mă uit la meci, dar am văzut rezultatele, am văzut momentele importante. Îi felicit, a fost o victorie emoționantă, până și pentru mine, care nu sunt un fan al fotbalului, am simțit emoția tribunelor, emoția românilor de acasă. E foarte frumos și sunt mândru de asta. Bravo lor, sper să o țină tot așa”, a concluzionat românul, conform Gsp.ro.

Ads