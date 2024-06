Tricolorii sunt uimiți de fani: "Când vezi un stadion de 70.000, că toţi au cântat imnul, este de nedescris"

Jucătorul Florin Coman a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că a fost impresionat de atmosfera din tribune la meciul cu Ucraina şi speră ca tricolorii să aducă bucurie fanilor şi la partida cu Belgia.

"A fost o atmosferă senzațională. Când vezi un stadion de 70.000, că toţi au cântat imnul, este de nedescris. Mă bucur că au venit să ne susţină şi încurajeze. A fost un sentiment senzaţional să văd după meciul cu Ucraina familiile noastre în tribună. Ne-au încercat lacrimile la sfârşit, vedeam suporteri plângând în tribune, i-am văzut bucuroşi. E un sentiment unic, sper să-i vedem aşa şi după meci", a declarat Coman, într-o conferinţă de presă.

El consideră că Belgia este un adversar puternic, dar România se bazează pe unitatea grupului. "Belgia e foarte puternică, am făcut o analiză scurtă. La noi unitatea e mai presus de orice. Nici nu contează cine marchează, important e să ne calificăm din grupă, să facă România o figură frumosă. ne-am câştigat dreptul de a crede în noi. Înainte de fiecare meci avem tot planul, atunci intervine antrenorul cu un discurs, cu ultimele indicaţii. Mister Edi a făcut diferenta şi cu Ucraina, şi în preliminarii. Şi la tineret am avut adversari cu nume mai mari, dar tot unitatea ne-a ajutat să avem un turneu bun. Ne-am antrenat bine şi atunci, ne-am apropiat cu toţii. Eram chiar ca o familie, se vedea clar şi pe teren. După ce începe meciul uit că e Lukaku, că e De Bruyne. Nici nu mai contează numele din jurul meu. Nu am venit aici ca să arăt cine e Florinel Coman, sunt aici ca să ajut echipa pentru rezultatele cele mai bune", a spus Coman.

