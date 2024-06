Fotbalistul echipei naționale pe care Mircea Lucescu îl vede la o echipă de top: "Merită să joace în Spania"

Naţionala de fotbal a României a obţinut, luni, cea mai clară victorie a sa la un turneu final, indiferent dacă e vorba de EURO sau Cupă Mondială, 3-0 cu Ucraina, la Munchen, la Campionatul European din Germania.

Prin golul lui Denis Drăguş, venit în urma unui corner, România a ajuns la şase goluri înscrise din faze fixe din cele 13 reuşite la EURO.

Fostul atacant James McFadden, care a comentat partida pentru BBC, a declarat despre atacantul român: "Drăguş a fost remarcabil azi. A jucat strălucitor în faţă. A arătat multă energie şi dorinţă de a alerga".

Drăguș a fost și remarcatul lui Mircea Lucescu:

“Drăguş a fost formidabil. Îmi pare rău că nu pot să îi laud pe toţi. Am spus data trecută că nu mi-a plăcut cum a evoluat Stanciu, pentru că este căpitanul şi are nişte obligaţii de echipă.

Să fie mai prezent în colectivitate. Mi-a plăcut foarte mult Drăguşin, pentru că era în competiţie cu Zabarnîi. Doi jucători foarte tineri, de mare perspectivă. De data asta a câştigat Drăguşin. Mi-au plăcut toţi ceilalţi.

Dar am vrut să îi remarc pe aceştia pentru că aveam nişte pretenţii. Drăguş este un fotbalist care are calităţi deosebite şi nu are ce să caute în campionatul Turciei. Ar trebui să joace în Vest.

S-a ridicat la nivelul lui Dovbyk, care e golgheterul Spaniei. Îţi dai seama ce a făcut? Mi-a plăcut foarte mult” a spus Mircea Lucescu la FANATIK EURO.

Drăguș s-a înțeles cu Trabzonspor și va evolua pentru echipa turcă din sezonul viitor. "Din Vest nu am avut nimic concret pentru Drăguș, atunci când a venit oferta de la Trabzonspor. Oferta lor a fost excepțională din punct de vedere și financiar. Da, îmi pare rău un pic că am semnat înainte de EURO. Asta este", a declarat impresarul Florin Manea.

