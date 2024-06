Naţionala de fotbal a României a debutat cu o victorie superbă la Campionatul European de fotbal - EURO 2024, găzduit de Germania, 3-0 (1-0) cu Ucraina, luni, pe Football Arena din Munchen, în Grupa E.

Tricolorii au reuşit o victorie istorică, a doua a lor la Campionatul European, la 24 de ani de la precedenta (3-2 cu Anglia), deşi porneau cu şansa a doua în acest meci.

În ciuda victoriei fantastice, Radu Banciu a rămas la fel de "hater":

”Edi Iordănescu este ce poate fi mai slab în materie de antrenor. Sub Edi Iordănescu nu poţi să fii. El este ca masa asta. Există în fotbal, cum ar zice nea Ovidiu, şi momente de tipul ăsta!”, a spus Radu Banciu, la PrimaSport.

Departe de aceste critici, în Germania, Edi Iordănescu a însemnat la echilibru înaintea partidei cu Belgia:

"De acum avem nevoie de echilibru. Am avut nevoie de mult mai mult decât am arătat în preliminarii ca să învingem Ucraina. Şi am reuşit asta. Acum, avem nevoie de mult mai mult decât am arătat cu Ucraina pentru a lupta în meciul cu Belgia şi a obţine ceea ce ne dorim. Aşadar, e nevoie de calm şi echilibru. Trebuie să fim ponderaţi, ca să putem rămâne conectaţi şi inteligenţi, cu o luciditate realistă care să ne protejeze resursele de orice fel înaintea acestui al doilea meci din grupă", a transmis Iordănescu.

