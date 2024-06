Selecționerul Elveției, după ce a dat lovitura la Euro 2024: ”Un mesaj puternic”

Elveţia "a trimis un mesaj puternic" învingând Italia "cu stil" în optimile de finală de la EURO 2024, a subliniat sâmbătă selecţionerul Murat Yakin, care speră că echipa lui "va continua să scrie istorie" la acest turneu, relatează AFP.

"Am transmis un mesaj puternic în această seară, prin felul în care am jucat, am arătat că putem domina şi ataca", a afirmat Yakin într-o conferinţă de presă.

"Am câştigat da, însă cu stil, am dominat toate sectoarele jocului, am marcat la momentul potrivit şi asta ne-a permis să controlăm meciul", a spus selecţionerul.

Elveţia s-a calificat în sferturile de finală ale Campionatului European de fotbal - EURO 2024, după ce a învins fără drept de apel echipa Italiei, deţinătoarea titlului, cu scorul de 2-0, sâmbătă, pe Olympiastadion din Berlin.

Fosta adversară a României din preliminarii s-a impus prin golurile marcate de Remo Freuler (37) şi Ruben Vargas (46), în faţa deţinătoarei trofeului.

"Este important să savurăm, în această seară, valul de entuziasm pe care l-am creat. Am făcut-o cu sânge, sudoare şi lacrimi, nu cu noroc", a declarat Yakin.

Victoria şi sărbătorirea ei cu suporterii elveţieni de la Stadionul Olimpic din Berlin "mi-au dat fiori pe şira spinării, este atât de plăcut", a spus antrenorul. "Sper că nu s-a terminat, că vom continua să scriem istorie", a adăugat el.

Întrebat dacă Elveţia se numără de acum printre favoritele de la EURO 2024, tehnicianul a răspuns: "Suntem o echipă bună, dar trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ."

"Nati" va juca în sferturi cu învingătoarea meciului dintre Anglia şi Slovacia.

