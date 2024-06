Incident la Euro 2024, înainte de Polonia - Olanda. Un bărbat a fost împușcat de poliție după ce a amenințat cu un târnăcop VIDEO

Un bărbat a fost împuşcat de poliţie după ce a ameninţat forţele de ordine cu un târnăcop şi un dispozitiv incendiar, duminică, la Hamburg, cu câteva ore înainte de startul meciului Polonia-Olanda, de la Euro 2024, relatează L'Equipe.

"Potrivit primelor informaţii, un bărbat a ameninţat ofiţerii de poliţie cu un târnăcop şi un dispozitiv incendiar", a precizat poliţia din Hamburg pe X (fostul Twitter). "Agresorul a fost rănit şi a fost preluat de serviciile medicale".

Incidentul a avut loc în cartierul Sankt-Pauli, dar nu sunt cunoscute deocamdată motivele pentru care individul a procedat astfel. Purtătorul de cuvânt al poliţiei locale a precizat că defilarea suporterilor olandezi "se încheiase" în momentul incidentului, deşi câteva grupuri de fani "oranje" se aflau încă în apropiere. Potrivit acestuia, nu a existat "nicio legătură cu fotbalul".

Partida Polonia – Olanda, contând pentru grupa D a Campionatului European, a început la ora 16.00.

The moment the axe wielding man is shot by police in Hamburg.

Second police shooting in two days of the Euro 2024 tournament. pic.twitter.com/Fvr9HR6a2e