Delir în Georgia după prima calificare din istorie, la Euro 2024. O fostă campioană europeană a rămas acasă VIDEO

Echipa naţională a Georgiei s-a calificat marţi seara în premieră la un turneu final al Euro, după ce a învins Grecia, pe teren propriu, după lovituri de departajare, scor 4-2, în prima finală a play-off-ului de calificare pentru Euro 2024.

La Tbilisi, pe stadionul Boris Paichadze, Georgia şi Grecia (campioană europeană în 2004) au încheiat la egalitate, fără gol marcat, după primele 90 de minute. A fost un meci liniştit, fără multe ocazii, cu două echipe care au dezamăgit din punct de vedere ofensiv, deşi gazdele au evoluat în faţa a peste 50.000 de spectatori. Ocaziile au venit în prelungiri. Mavropanos a trimis mingea în bara transversală, în minutul 102, iar Davitashvili a ratat incredibil pentru gazde în minutul 104, atunci când Vlachodimos a respins miraculos.

Până la final nu s-a mai întâmplat nimic notabil şi s-a ajuns la lovituri de departajare. Kochorashvili a transformat primul pentru Georgia, apoi Mamardashvili a apărat şutul lui Bakasetas. Masouras a înscris pentru greci, iar Mikautadze a trimis pe lângă poartă. Bouchalakis a egalat la 2, Lasha Dvali a adus Georgia în avantaj (3-2), apoi Giakoumakis a şutat pe lângă poartă, iar Kvekveskiri a calificat Georgia la turneul final al Euro 2024 cu ultima lovitură de la 11 metri, declanșând nebunia în arenă, fanii invadând suprafața de joc.

Georgia va evolua în grupa F a turneului final Euro 2024, alături de Turcia, Portugalia şi Cehia.

