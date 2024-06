Poveste incredibilă de la EURO 2024: fotbalistul era în vacanță cu două zile înainte să dea gol în meciul de deschidere

Echipa naţională a Germaniei a învins vineri seara, la München, scor 5-1, echipa naţională a Scoţiei, în meciul de debut al Campionatului European de fotbal 2024.

După o scurtă ceremonie de deschidere, care a durat un sfert de oră, Germania a dominat partida de la Munchen şi s-a impus cu 5-1 fără să forţeze.

Ultimul gol al partidei a fost marcat de Emre Can în minutul 90+2. El fusese introdus pe teren în minutul 80 în locul lui Kroos.

Emre Can nu a făcut parte din lotul convocat de Julian Nagelsmann. Însă accidentarea lui Aleksandar Pavlović, starul în ascensiune al lui Bayern, l-a determinat pe Nagelsmann să îl sune pe Emre Can (Borussia Dortmund, ex-Liverpool).

Acesta plecase în vacanță, dar s-a declarat chiar entuziasmat pentru că a fost chemat.

“El și-a exprimat imediat entuziasmul și disponibilitatea de a se alătura echipei. Am vrut încă un jucător în echipă care a jucat multe meciuri și care știe să gestioneze presiunea. El poate îndeplini profilul de care avem nevoie, de număr 6” a spus Nagelsmann despre Can.

Emre Can, dpă meciul cu Scoția: "Poveste nebună. Acum două zile eram în vacanță. Am primit apelul miercuri, m-am antrenat o dată, am intrat astăzi și am marcat. Sunt foarte fericit și recunoscător lui Julian și echipei sale"

