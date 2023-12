România a fost repartizată în Grupa E la turneul final al Campionatului European de fotbal - EURO 2024, alături de Belgia, Slovacia şi câştigătoarea play-off-ului B, potrivit tragerii la sorţi efectuate sâmbătă la Elbphilharmonie din Hamburg.

Ultima componentă a grupei României la EURO 2024, care va fi găzduit de Germania între 14 iunie şi 14 iulie, va fi decisă dintre câştigătoarele semifinalelor Bosnia-Herţegovina - Ucraina şi Israel - Islanda.

România va fi pentru a şasea oară la turneul final al Campionatului European, după ediţiile din 1984, 1996, 2000, 2008 şi 2016, cea mai bună performanţă reuşind-o în 2000 (sferturi de finală).

Tricolorii au câştigat Grupa I a preliminariilor, fără înfrângere.

Meciul de deschidere de la EURO 2024 va fi jucat de Germania şi Scoţia, la Munchen, pe 14 iunie.

Componenţa grupelor:

Grupa A: Germania, Scoţia, Ungaria, Elveţia;

Grupa B: Spania, Croaţia, Italia, Albania;

Grupa C: Slovenia, Danemarca, Serbia, Anglia;

Grupa D: câştigătoarea play-off-ului A, Olanda, Austria, France;

Grupa E: Belgia, Slovacia, România, câştigătoarea play-off-ului B;

Grupa F: Turcia, câştigătoarea play-off-ului C, Portugalia, Cehia.

Programul celor trei play-off-uri:

Play-off A

semifinale: Polonia (1) - Estonia (4), Ţara Galilor (2) - Finlanda (3)

finala: Ţara Galilor/Finlanda - Polonia/Estonia

Play-off B

semifinale: Israel (1) - Islanda (4), Bosnia-Herţegovina (2) - Ucraina (3)

finala: Bosnia-Herţegovina/Ucraina - Israel/Islanda

Play-off C

semifinale: Georgia (1) - Luxemburg (4), Grecia (2) - Kazahstan (3)

finala: Georgia/Luxemburg - Grecia/Kazahstan

Semifinalele vor avea loc pe 21 martie 2024, iar finalele se vor disputa pe 26 martie 2024, echipele câştigătoare ale celor trei play-off-uri urmând să se califice la EURO 2024.

Ceremonia tragerii la sorți a fost marcată și de un moment delicat, în care în fundal s-au auzit mai multe zgomote ciudate, de natură sexuală.

Someone is playing sex noises at the Euro 2024 draw😭😭😭😭😭 #EURO2024 pic.twitter.com/f7hzqT1kSF