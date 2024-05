Euro 2024: Lotul Germaniei a fost anunţat! Nagelsmann a convocat 27 de jucători şi va trebui să renunţe la unul

Selecţionerul Germaniei, Julian Nagelsmann, a dezvăluit o listă de 27 de jucători (dintre care patru portari) pentru Euro-2024. Prin urmare, el va trebui să retragă un jucător (probabil un portar) înainte de competiţie. Mats Hummels şi Leon Goretzka se numără printre absenţele notabile.

Cei mai mulți jucători sunt de la Bayern Munchen (6). Surprinzător oarecum, VfB Stuttgart are cinci jucători convocați.

Lotul Germaniei este următorul:

Portari: Oliver Baumann, Manuel Neuer, Alexander Nübel, Marc-André ter Stegen

Fundaşi: Waldemar Anton, Benjamin Henrichs, Joshua Kimmich, Robin Koch, Maximilian Mittelstädt, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah.

Mijlocaşi: Robert Andrich, Chris Führich, Pascal Gross, Ilkay Gündogan, Toni Kroos, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic, Leroy Sané, Florian Wirtz

Atacanţi: Maximilian Beier, Niclas Füllkrug, Kai Havertz, Thomas Müller, Deniz Undav.

Germania, ţara gazdă, va juca meciul de debut la Euro-2024, cu Scoţia, la 14 iunie.

