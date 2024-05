Revoltă după decizia lui Iordănescu de a-l lăsa în afara lotului pe Mitriță! „E jupânul, face ce vrea!"

Selecţionerul Edward Iordănescu a anunţat, vineri, lista jucătorilor convocaţi pentru cele două jocuri rămase de disputat înaintea participării la Campionatul European din Germania. Lista reprezintă şi lotul preliminar pentru Euro 2024.

Printre jucătorii convocaţi se numără şi portarul Răzvan Sava (CFR Cluj) şi mijlocaşul Constantin Grameni (Farul), care nu au jucat până acum în niciun meci pentru prima reprezentativă.

În schimb, vedeta Universității Craiova, Alexandru Mitriță, a fost și de această dată ocolită.

Suporterii l-au atacat dur pe Edi Iordănescu pentru această decizie, înroșind rețelele sociale.

Sorin Cîrțu a comentat pentru gsp.ro decizia lui Iordănescu:

„Eu eram sigur că nu-l ia! A avut cifre, dar dacă el (n.r. Edi Iordănescu) le ignoră, acum ce să-i faci? E jupânul, echipa lui s-a calificat și face ce vrea! Antrenorul e suveran! Poate că și i-a pus în cap pe cei din Oltenia, dar ce-l interesează pe el?

E decizia lui și n-ai ce să-i faci! Și eu am fost antrenor și am avut parte de momente în care a trebuit să iau decizii și am nemulțumit lumea. Uneori a ieșit bine, alteori nu și au avut ei dreptate... Asta e!

Din punctul meu de vedere, eu zic că trebuia să facă parte din lot! Dar întotdeauna am zis că n-o să-l ia. Mitriță să-și vadă de viața lui de fotbalist, să ia deciziile cele mai bune pentru el, duminică să facă o partidă mare și să califice echipa în Conference și să uite de relația asta!”.