Golul lui Nicolae Stanciu care a deblocat tabela între România și Ucraina a fost desemnat cel mai frumos al zilei.

La capătul fiecărei zile de fotbal de la Campionatul European, UEFA alege cel mai frumos gol. După partidele de ieri, golul lui Stanciu a primit această "distincție".

Căpitanul României, Nicolae Stanciu, a fost desemnat și jucătorul meciului. "Golul său le-a dat colegilor săi un impuls uriaş. Din punct de vedere tehnic, lovitura sa a fost perfectă şi el a marcat în timp ce a arătat un bun echilibru. Din punct de vedere tactic, a fost vital în sistemul lor, deoarece a impulsionat presingul", a precizat grupul UEFA de Observatori Tehnici, potrivit UEFA.

„Cred că după naşterea fetiţelor mele e cea mai fericită zi, atât din viaţa mea cât şi a colegilor. Ce am trăit azi nu se mai poate repeta! E de neegalat! Vreau să le mulţumesc suporterilor pentru ceea ce ne-au făcut să simţim astăzi, la intonarea imnului, e doar odată în viaţă. Sper că azi le-am facut o bucurie. Am jucat pentru ţara noastră, pentru România. Nu este important că am marcat eu. Importantă este victoria echipei!”, a declarat Nicolae Stanciu.

