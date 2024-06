Radu Drăgușin, nesigur la echipa națională, dar încrezător. "EURO este ocazia de a ne arăta valoarea"

Radu Drăgușin FOTO We Love Sport

Fundaşul Radu Drăguşin a declarat, marţi seară, că naţionala României ar fi meritat să câştige meciul amical cu Bulgaria, încheiat la egalitate, scor 0-0.

”Este un test folositor, fiecare meci înainte de Euro este benefic. Trebuie să fim cât mai bine pregătiţi pentru Campionatul European. Meritam să câştigăm, am atacat, am controlat meciul, ocaziile au fost de partea noastră, dar nu am reuşit să le fructificăm. Avem un lot foarte valoros, dacă un coleg nu poate juca, este altul pregăti să-i ia locul. Toţi au intrat bine şi fiecare a făcut ce a trebuit. Atmosfera este bună, suntem tot mai legaţi între noi, ca relaţii de joc şi în afara terenului. Orice turneu final este o ocazie de a ne arăta valoarea, de a arăta că putem face faţă la cel mai înalt nivel”, a declarat Drăguşin la Prima TV.

Echipa României a încheiat la egalitate, scor 0-0, cu naţionala Bulgariei, în penultimul meci susţinut de tricolori înainte de Euro-2024, marţi, pe Stadionul Steaua.

În minutul 43, România a ratat o mare ocazie prin Denis Drăguş, care a trimis puțin pe lângă poartă dintr-o poziție de unu la unu cu portarul advers.

În minutul 51, Dennis Man a ratat o lovitură de la 11 metri acordată după un fault asupra lui Nicolae Stanciu. Șutul jucătorului de la Parma a fost respins de portarul Dyulgerov.

Apoi, naționala României a jucat tot mai slab, în special în ultima jumătate de oră. O greșeală a lui Drăgușin, care a trimis eronat o pasă înapoi la Niță, putea să ne coste.

Partida s-a terminat cu o parte a spectatorilor de pe stadionul Steaua fluierându-i pe tricolori. 19.000 de oameni au asistat la meci pe stadionul Steaua.